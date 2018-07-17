阿帕契完成全作戰能力 蔡英文訓令成軍

阿帕契直升機「全作戰能力」成軍典禮於17日在桃園龍潭基地舉行，總統蔡英文親臨校閱。記者張國威攝

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旺報
阿帕契直升機「全作戰能力」成軍典禮，我各型直升機空中分列式。記者張國威攝

陸軍航空601旅AH-64E阿帕契直升機「全作戰能力」成軍典禮於17日在桃園龍潭基地舉行，總統蔡英文親臨校閱，受邀列席觀禮的美方人員包含了美國在台協會（AIT）及波音公司代表。蔡英文表示，阿帕契直升機將是我「防衛固守、重層嚇阻」戰略的重要戰力。

成軍典禮共區分為空中分列式、空中戰力展示，及地面部隊校閱三階段儀程。陸軍航空特戰指揮部的AH-1W、UH-60M與CH-47SD等主力直升機傾巢而出實施空中分列式，AH-64E攻擊直升機除了參與分列式外，也向現場觀眾完整展現了其優異的飛行操作性能。

陸軍航空特戰指揮部表示，陸軍於民國98年向美方採購阿帕契直升機後，自102年11月起分批交運返國。接裝及成軍規劃區分為接裝人員語文能力及飛機維保能力提升訓練；飛行與保修種能教官赴美國航校、運校接受換裝訓練；種子教官執行換裝訓練，搭配美方技協小組建立本軍飛行與補保自訓能量；漸次達成初始作戰能力（IOC）與全作戰能力（FOC）目標等四個階段，逐次完成。

航特部強調，AH-64E為當前地表最先進的攻擊直升機，具有全天候、全方位作戰能力，其強大的火力與破壞力，素有坦克殺手之稱。

(旺報 )

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