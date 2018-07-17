私人BBQ爆紅 福容推Villa廚師貼身服務

2018年07月17日 11:08 中時 王莫昀

休閒風加上私密性佳，國內掀起一股Villa度假宴客風潮！看好這項商機，福容大飯店福隆店推Villa廚師貼身服務。（福容大飯店提供）

休閒風加上私密性佳，國內掀起一股Villa度假宴客風潮！看好這項商機，福容大飯店福隆店將54間Villa裝修後全新推出，除訴求充份保有隱私，還提供廚師貼身服務，由飯店廚師客製化烤肉食材，吃得到東北角產地新鮮直送的海鮮，或是肉質彈嫩的菲力牛肉、豬排等美食。

福容指出，福隆店Villa區整修後全新開幕，為結合海灘、海洋、溫泉與大自然生態環繞的親子飯店，全區54間Villa，風格各異，入住風呂別墅，在房間內就可以享受福容福隆獨有的海洋溫泉；禪風別墅融合南洋禪風的客房設計，讓人全然放鬆，不少企業、親友聚會為玩得盡興，乾脆包下整棟，充分利用庭院綠地，大人大啖烤肉啤酒，小孩則可以戲水嬉戲，擁有獨立門戶，不用擔心被打擾。

福容指出，福隆店54間villa有獨立空間，其中風呂客房及別墅，在房內轉開水龍頭，就可以享受獨有的海洋溫泉，仿峇里島風的建築，營造出悠閒的度假氛圍，如豪華風呂別墅，擁有2張雙人大床，床邊紗簾一放下，若隱若現的公主風，讓女性住客最為著迷。

此外，福容風呂別墅採獨棟雙層的設計，可容納6到10人，想要來場men’s talk或是閨蜜對話更方便。至於禪風系列客房則是融合南洋禪風設計，優雅嫻靜的和風意境則是可以讓人全然放鬆！

特別的是，福隆擁有全台罕見的海洋溫泉，屬氯化物碳酸氫鹽泉，PH值7.6弱鹼性，溫泉外觀呈現淡琥珀色，有「熱之湯」之稱，擁有日本溫泉協會認證及新北市政府溫泉標章，泉質物含量比台灣法規規定的溫泉標準含量（又游離二氧化碳）500 mg/L超過20幾倍，是東北角難得一見的台灣新好湯，連續2年獲得「全台十大必住溫泉飯店」殊榮，顯示福容福隆湯泉品質獲得肯定。

為讓寵愛毛小孩的客人也能開心入住，福容指出，在福隆Villa區限量推出「寵愛毛小孩住房專案」，入住簡樸禪風客房及自在禪風別墅，加價1500元，毛小孩（限20公斤以下中型犬）便可同住，住宿期間還提供毛小孩睡墊、毛巾、飯盆等貼心備品。

(中時 )