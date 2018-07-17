高雄》韓國瑜造成的威脅多大？陳其邁的回應是...

民進黨高雄市長參選人陳其邁17日接受電台訪問，擘劃高雄未來願景，強調將高雄產業結構轉型、發展人工智慧（AI）與物聯網（IoT）是未來發展高雄的主力。（陳信翰攝）

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中時電子報
／綜合報導 中時

國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前指出，六合彩組頭簽賭從一開始認為民進黨高市長參選人陳其邁會贏他30萬票，到現在已縮為8萬票。對此，陳其邁稍早受訪時指出，選舉不是賭博，陳說他身為統計專家，相信的是民調，以及跟選民面對面的真實感受。陳其邁也被問及韓國瑜對他的威脅有多大？陳則表示不太喜歡說威脅，重點還是要解決選民問題。

陳其邁今接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，主持人周玉蔻問及國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前指出，地下組頭簽賭，從一開始認為民進黨高雄市長參選人陳其邁會贏他30萬票，到現在已縮為8萬票，是否會造成政治效應？陳其邁表示，但參選人若顧著計算選票，會沒辦法好好冷靜下來思考、為民眾解決問題。他說選舉若方向正確且能夠為民眾解決問題，選民自然就會投票給你。

至於韓國瑜對陳其邁有沒有造成威脅？陳其邁則表示他不喜歡去說威脅這種事，他說他現在正忙著跑基層，像是高雄林園的一個漁村部落，他至少就去了30次以上，因為每個地區都有自己的問題存在，親自真的走到第一線，就會很急切的想幫忙解決。

韓國瑜日前曾說高雄又老又窮，陳其邁則表示，他不喜歡從冰冷數據談一個城市的現況，陳說未來當選後不論是市民或外來者，都要讓他們能在高雄找到實現夢想的機會，他說上任後首要目標是推動產業結構轉型的經濟發展，陳說高雄未來10年絕對能成為最有價值的半導體區。

前高雄市長陳菊2014年拿下超過99萬的全國最高票數。陳其邁坦言壓力大，不過他說他對自己有信心，也將會更謙卑地面對選民，「高雄是我的故鄉，我要讓故鄉更好」。陳其邁也強調，若當選後，在未來人事安排，好的人才會留用，且不分藍綠；也會從產業尋覓人才擔任副市長，讓產業溝通零障礙。

(中時電子報)

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