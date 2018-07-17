影》就看你的了！普丁贈足球 川普轉身丟給老婆

美國總統川普（左）16日從俄羅斯總統普丁的手中接過世足賽紀念球。（美聯社）

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中時電子報

俄羅斯舉辦的世足賽才剛結束，總統普丁16日就在芬蘭首都赫爾辛基舉行的美俄峰會記者會上，把致贈的世足紀念球丟給美國總統川普，象徵「就看你的了！」

「川普總統才提到，我們成功舉行完世界盃足球賽，」普丁說，「老實說，提到足球，美國2026年將主辦世界盃，總統先生，握要把這顆足球給你，現在就看你的了！」

「十分感謝，」川普回答，「我們的確會主辦，我們希望能辦得和你們一樣好，這真是太好了！」

不過據美國福斯新聞（Fox News）報導，川普語畢，便輕輕拍了拍球，邊說，「這要給我兒子拜倫……梅蘭妮亞，看球！」邊把它丟給台下的第一夫人。

不過，美俄向來是宿敵，凡事都充滿了陰謀論，2016年俄羅斯是否干預美國總統大選，早已吵翻天，至今美國仍在調查，還沒有定論。而南卡羅來納州資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）隨即推文說：「要是我，我就會檢查那顆足球，看有沒有竊聽器，而且絕不會讓它進白宮！」

而白宮前新聞秘書佛萊謝（Ari Fleischer）也推文說，「特勤局（Secret Service）將會檢查那顆球有沒有竊聽器」。

而《紐約時報》（The New York Times）則指出，俄羅斯世足賽剛結束，在一般外交場合中，總統趁記者會贈球是有趣輕鬆的插曲，象徵彼此的競合關係，但在這次雙普記者會中則不然。

雪城大學（Syracuse University）政治學教授泰勒說，整場記者會就像普丁傳球，讓川普不斷攻自家球門幫對方得分。他說，普丁一定高興透了！

(中時電子報)

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