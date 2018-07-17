中市府北屯興建足球園區 深耕足球籌組城市隊

2018年07月17日 11:17 中時 陳世宗

世足賽熱潮席捲全球，也讓國人更重視足球發展。台中市政府為推動足球在地風氣，成功爭取中央核定前瞻計畫補助4億4940萬元，加上自籌款，總經費7億5065萬元，將在北屯區興建足球園區；包括1座擁有六千觀眾席的室外標準足球場、3座五人制足球場，預計111年完工。未來市府更計畫籌組城市足球隊，深耕發展足球運動。

運動局表示，74線快速道路沿線體育場館眾多，包括朝馬運動中心、北屯足球園區、洲際棒球文創園區、網球中心，以及北屯、潭子、大里等行政區國民運動中心，形成一條台中市的「運動廊帶」。

教育部體育署「足球6年計畫」投入24億元於前瞻計畫中，預計在全國興建6座足球園區，經過台中市政府爭取，其中1座確定落腳於北屯區環中路與榮德路口的「文中小6用地」。運動局表示，北屯足球園區總面積6.9公頃，目前進行規劃作業，預計4年內完工。

運動局說，北屯足球園區總經費7億5065萬元，其中由中央前瞻計畫核定補助4億4940萬元，市府自籌3億125萬元。園區內有1座六千觀眾席的戶外標準足球場、3座五人制足球場。

運動局表示，除舉行各項足球賽事，提供基層隊伍訓練，市府也研議籌組城市足球隊，並結合相關運動產業，爭取舉辦國內足球聯賽，全面推動足球運動風氣。

運動局強調，台中市既有的基層足球隊伍能量充沛，國小部分包括潭子、協和、國安、永隆、黎明、九德、賴厝、南屯、西屯及清水等10校有球隊；國中部分包括黎明、潭秀、五權、安和及爽文等5校有設隊；高中則有惠文及明道2校；加上國立台灣體育運動大學有校隊，總計18所各級學校投入足球運動發展。

其中，惠文高中是國內知名勁旅，多次獲得全國冠軍；還有業餘的台中藍鯨足球隊，106年奪得全國女子足球聯賽總冠軍，今年賽季更維持全勝紀錄，朝衛冕之路邁進。

(中時 )