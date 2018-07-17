實習女警見女按摩師未穿內衣褲 破獲色情按摩

大同分局延平所實習女警羅安妤原是護理師。〔警方提供〕

友善列印
中時
眼尖的實習女警羅安妤在床上發現用過的保險套。〔警方提供〕
眼尖的實習女警羅安妤在床上發現用過的保險套。〔警方提供〕

北市警大同分局延平所，日前對轄內一家養生館執行擴大檢臨，在所內實習的女警羅安妤隨同見習執行臨檢，眼尖發現女按摩師未穿內衣、褲，按摩床上還留了一只用過的保險套，當場逮獲大陸籍的女按摩師與男客從事半套色情交易，讓所長羅秀成大讚羅員果然有當警察的天賦。

據延平所長羅秀成表示，今年7月初才來派出所實習的女警羅安妤原是護理師，因對警察這份工作有高度熱忱，故毅然決然的轉職從警，目前為106年特考班的實習生，實習階段與指導員認真學習，才不到幾天就協助破獲妨害風化案，真的很不簡單。

日前一名29歲吳姓民眾於晚間下班時，前往延平北路二段一家泰式養生館，打算好好「鬆一下」，經店家推薦，找來52歲的陸籍按摩師替他進行舒壓服務，一時情不自禁，由女按摩師替吳某增加半套服務。

兩人剛結束半套性交易，延平所員警剛好到店執行臨檢，實習女警羅安妤也隨同前往見習，羅員發現女按摩師和吳某看到警察不自覺神色緊張，又發現按摩師內衣、內褲竟都沒穿，按摩床上還留有一只使用過的保險套，當場查獲半套性交易

警方將兩人帶回偵詢，吳某坦承以新臺幣1,500元進行半套性交易，全案詢後將店家依妨害風化罪嫌移送偵辦，吳男及大陸籍按摩師則依違反社會秩序維護法移請裁處。

(中時 )

黃景泰政治獻金遭判刑6月 檢察總… 港女命案》港警已讀不回 士檢僅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。