實習女警見女按摩師未穿內衣褲 破獲色情按摩

2018年07月17日 11:12 中時 謝明俊

眼尖的實習女警羅安妤在床上發現用過的保險套。〔警方提供〕

眼尖的實習女警羅安妤在床上發現用過的保險套。〔警方提供〕

北市警大同分局延平所，日前對轄內一家養生館執行擴大檢臨，在所內實習的女警羅安妤隨同見習執行臨檢，眼尖發現女按摩師未穿內衣、褲，按摩床上還留了一只用過的保險套，當場逮獲大陸籍的女按摩師與男客從事半套色情交易，讓所長羅秀成大讚羅員果然有當警察的天賦。

據延平所長羅秀成表示，今年7月初才來派出所實習的女警羅安妤原是護理師，因對警察這份工作有高度熱忱，故毅然決然的轉職從警，目前為106年特考班的實習生，實習階段與指導員認真學習，才不到幾天就協助破獲妨害風化案，真的很不簡單。

日前一名29歲吳姓民眾於晚間下班時，前往延平北路二段一家泰式養生館，打算好好「鬆一下」，經店家推薦，找來52歲的陸籍按摩師替他進行舒壓服務，一時情不自禁，由女按摩師替吳某增加半套服務。

兩人剛結束半套性交易，延平所員警剛好到店執行臨檢，實習女警羅安妤也隨同前往見習，羅員發現女按摩師和吳某看到警察不自覺神色緊張，又發現按摩師內衣、內褲竟都沒穿，按摩床上還留有一只使用過的保險套，當場查獲半套性交易

警方將兩人帶回偵詢，吳某坦承以新臺幣1,500元進行半套性交易，全案詢後將店家依妨害風化罪嫌移送偵辦，吳男及大陸籍按摩師則依違反社會秩序維護法移請裁處。

(中時 )