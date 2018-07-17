人口四百萬再進一步 新北入籍活動第二波抽獎

2018年07月17日 11:10 中時 葉德正

新北400萬人口活動第二波抽獎活動出爐，最大獎是沖繩來回機票。（葉德正攝）

新北400萬人口活動自6月29日第一波滿千抽獎後，遷入人口快速湧入，於7月6日總人口數突破398萬8000人，再達第二波抽獎門檻，17日由新北市府副秘書長蕭旭岑抽出本波大獎日本沖繩雙人來回機票、紫外線殺菌塵蹣吸塵器及多功能果汁機等獎項得主，並加碼送出60吋4K連網顯示器、禮券及金山甘藷禮盒等411個獎項。

蕭旭岑表示，距首次抽獎不到一個月，新北總人口又增加了千人，新北市7年榮獲全國最乾淨的城市，及全國招商第一名的肯定，還是全國公托及國民運動中心最多的城市，另外，捷運環狀線第一階段及淡海輕軌也將在今年底完工，提供市民更舒適便利的生活環境。

民政局長江俊霆說，第二波滿千抽獎是從3月7日至7月6日設籍新北市的4萬5722位市民中，以電腦系統抽出416個獎項，全程由律師見證並錄影存證，完整得獎名單將公布於「住在新北 設籍新北」活動網站。

江俊霆指出，在6月29日第一波滿千抽獎後，雖然適逢年底選舉，民眾有回鄉投票的考量，但是人口總數仍然在短時間內增加，目前抽獎活動還有12波，不限中獎次數，民眾越早遷入，可參加抽獎的次數越多，獎項包含市價457萬元的套房、汽車、國外來回機票、郵輪旅遊等大獎；第400萬及第400萬前後1位新設籍的市民免抽獎還可獲得黃金。

活動前就已設籍新北市的民眾，還可參加「第400萬設籍人口落點區域預測抽獎」、「新北市400萬人口達標全體市民總抽獎」及「走跳新北市遊戲」，詳細內容請參閱「住在新北 設籍新北」網站（https://hrg.ntpc.gov.tw/）。

(中時 )