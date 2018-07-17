宜蘭問題瓦斯桶26日前須全數回收完畢 否則論支開罰

2018年07月17日 11:22 中時 胡健森

全台有超過10萬支液化瓦斯桶開關有問題，導致有瓦斯外洩的安全疑慮，宜蘭代理縣長陳金德17日表示，他要求縣內的瓦斯行業者必須在26日前全數收回有問題的瓦斯桶，從26日之後縣府將動員相關單位全面清查，只要查到有問題的瓦斯桶未回收，每查到1支就將依《消保法》開罰6至150萬元，並以每支論處開罰。

到底還有多少問題瓦斯桶在坊間流通？宜蘭縣政府消保官王雅琳表示，原本金龍驗瓶場提供的數字是1萬400桶，但經過進一步比對後，有問題需要回收的瓦斯桶一共是6500桶；陳金德表示，對於前一天的問題瓦斯桶回收狀況感到不滿意，他要求消防局要拿出公權力盡速如數回收，在10之內沒有回收完畢，他將發動民政系統，透過鄰里長向民眾說明解釋，再拿著問題批號的開關樣式仔細核對，每查到1支問題瓦斯桶就對賣出的瓦斯行開出1張6萬元至150萬元的罰單。

陳金德強調，業者要對此一事件負起責任，不能卸責說是政府沒有告知，既然能賣得出去，就能收得回來，業者既然已經知道有問題，卻沒有在限定的時間收回，都必須要負起相關責任並予以追究，業者沒有權力說自己是受害者，一般的消費民眾才是最大的受害者。

陳金德同時也認為桶裝瓦斯就有如是不定時炸彈，應該重新思考天然氣瓦斯配管的問題，目前只剩下台灣台灣東部還在使用液化石油氣，西部地區都已經完成液化天然氣管線鋪設，如果宜蘭縣能設置一個接收站，並且供應宜蘭縣的天燃氣所需，也可以降低目前仍在燒重油的工廠所製造的汙染問題。

(中時 )