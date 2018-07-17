相聲瓦舍《快了快了》免費索票 在花蓮縣造成轟動

2018年07月17日 11:11 中時 范振和

相聲瓦舍《快了快了》花蓮場免費索票，花蓮縣文化局科長吳怡蕙（左）協助維持索票秩序。（范振和攝）

相聲瓦舍《快了快了》花蓮場索票人龍，碰到大太陽自動斷成兩大節納涼排隊。（范振和攝）

「我在清晨四點多就來排隊了！」「看到蜿蜒人龍，真慶幸自己還能領到保證成功索票的號碼牌。」相聲瓦舍《快了快了》花蓮場17日上午9時起在花蓮縣文化局演藝堂前開放免費索票，頓時引來花蓮少見的長長人龍，氣氛熱爆。

文化局長陳淑美指出，《快了快了》，大家所期待的相聲瓦舍就要來花蓮演出，原本採售票方式，但受到0206大地震影響，相聲瓦舍決定為花蓮盡一分心力，改為免費索票演出，將於8月18日晚上7時30分與8月19日下午2時30分義演2場。

文化局表演藝術科長吳恰蕙說，《快了快了》花蓮2場次600份（每份2張票），索完為止，為不讓民眾空等，文化局17日發出號碼牌，同時要求演出當場7歲以下兒童不准進場，如果在大地震前已買票想退票的民眾，可於開演前60分鐘至散場後30分鐘，持票券至文化局演藝堂前台現場辦理退款，退款後仍可持原票券入土看戲。

相聲瓦舍由藝人宋少卿領隊，進行單口、雙口相聲以及劇情式活潑表演，大受國人青睞，因而，17日文化局出現少見的排隊索票人潮。清晨4時左右就到場排隊的吳先生說，雖然只能領2張票，但他已很滿足了，他決定讓給老婆帶兒子看表演。

由於天氣愈來愈熱，現場人龍自動分成兩大節，民眾躲在大樹蔭下納涼等候，不少人或撐傘或搧扇，現場人龍看不到盡頭，但秩序井然，心理裡只想到《快了快了》。

(中時 )