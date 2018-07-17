港女命案》港警對我方要求已讀不回 我則供驗屍報告給港檢

2018年07月17日 11:14 中時 李文正

香港籍女子潘曉穎今年2月情人節與男友陳同佳來台旅遊，17日遭殺害棄屍在捷運竹圍站後方草叢內，陳返港後1個月，因盜刷死者信用卡遭港警逮捕，自述殺害女友，整起案件因而爆發。

士林地檢署2次透過兩岸司法互助，希望港警能提供證據，但均「已讀不回」，本月5日因陳男竊盜罪羈押屆滿，香港律政司檢控官考慮以謀殺罪將陳男起訴，改向檢察官請求協助，士檢證實上月底提供「情資」給港檢控官。

士檢今年3月16日首次向港方提出司法互助，希望能取得犯嫌陳男的DNA比對，確認驗屍過程採集到的軟骨DNA與陳男相符，證明死者腹中胎兒是陳男骨肉，但經過數月後，不僅陳男的年籍資料，連筆錄內容等資料，港方至今無消無息。之後，依驗屍報告出爐，潘女因頸椎骨骼脫落，士檢研判是遭陳男從後方以手臂環繞死者頸部，再將其勒斃。

檢方得知驗屍報告後，再次透過法務部、陸委會以司法互助方式，希望港方能提供陳男DNA，強調殺人是世界公罪，要將凶手繩之以法，但因遲遲無法取得被告資料，無法進行比對，形成港方有「凶手」、檢方有「證據」，士檢不排除直接發佈通緝。

士檢表示，陳嫌因竊盜罪被捕後，羈押期7月5日期滿，上月底，港方檢控官將文件直接寄給承辦檢察官，希望能提供監視器畫面等證據，但礙於兩岸司法互助必須透過法務部、陸委會等單位，若「私下」詢問，士檢對於提供證據的請求礙難從命。

但考量港方將改以謀殺罪控告陳男，檢方亦將收集到的證據，以文字詳細敘述並做成情資，轉給香港檢控官，並表示，若港方希望取得正本作為呈堂證供，仍須透過司法互助管道。

(中時 )