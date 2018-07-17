世足人物》恩怨終結？C羅：沒把梅西當敵人

2018年07月17日 11:18 中時電子報 盧品青

就在本屆世足期間，葡萄牙球星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)離開西甲豪門皇家馬德里，轉投義甲冠軍隊尤文圖斯，加上前隊友莫德里奇(Luka Modric)可能奪走今年的金球獎(Ballon d'Or)，C羅和梅西(Lionel Messi)長達10年的瑜亮之爭可能就此落幕。

C羅轉隊後立刻又被媒體問起梅西，他表示：「我從不把其他球員視為敵人。我們都想要贏球，所以我們互相競爭要成為最好的球員。大家都說我跟梅西是宿敵，但其實我們只是各為其主，要幫助自己的球隊獲勝而已。至於誰是最強的球員，最後我們總會知道的。」

C羅2008年在英超曼聯首次拿下金球獎，隔年他轉到皇馬，該屆由西甲巴塞隆納的梅西獲獎。10年來C羅與梅西各包辦了5次金球獎，兩人的「世界第1」爭奪戰一直延續至今。

莫德里奇摘下本屆世足金球獎(世足最佳球員獎，有金銀銅3座，不同於Ballon d'Or)，表現亮眼，成為金球獎的第2號熱門人選，僅次於C羅。金球獎向來都比較垂青世足冠軍隊成員，法國姆巴佩(Kylian Mbappe)因此成為第3號熱門。

然而克羅埃西亞這次沒有摘冠，莫德里奇未必能從C羅手中搶走金球獎，如此一來金球獎恐怕又會回歸到C羅與梅西的無限競爭之中。

(中時電子報)