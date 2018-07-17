「牙買加閃電」波特 有望澳超試訓6周

結束田徑短跑生涯後，「牙買加閃電」波特（左）挑戰足球夢，目前有望到澳洲超級足球聯賽試訓6個星期。（資料照／美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

31歲奧運短跑8金得主、「牙買加閃電」波特（Usain Bolt）去年結束田徑生涯，一直不斷嘗試挑戰職業足球，目前傳出澳洲超級職業足球聯盟A-League中央海岸水手隊同意讓他試訓6周，不過還需要澳洲足球協會提撥用90萬澳幣資金，以及波特必須證明自己值得這份合約，才能讓他的足球夢有下一步進展。

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澳超目前有10 支球隊，每隊可以招募20名球員，但必須有兩名20歲以下年輕球員，澳洲足協也禁止球隊薪資總額超過300萬澳幣，但是可以有一名「傑出球員（marquee player）」的薪資不在薪資總額內，且澳洲足協新球季從福斯體育電視網獲得300萬澳幣資金，可用來網羅傑出球員到澳超增加聯盟名氣，目前傳出日本球星本田圭佑有意加盟上季冠軍墨爾本勝利隊，一旦確定，這筆資金主要會用在本田身上。

澳洲籍足球經紀人拉利斯（Tony Rallis）透露，「原則上」波特到中央海岸水手隊試訓6周的合約已經達成，目前他人在英國和波特的代表西姆斯（Ricky Simms）直接討論相關事宜，西姆斯也相當支持目前的進度。

拉利斯說：「有球隊同意讓波特試訓並提供他合約，波特自己也準備好要去達到參賽的水準，現在就差澳洲足協提供部分資金協助。」澳洲足協拒絕對此做出回應，不過一般認為澳洲足協不會為了試訓球員合約提供資金協助。

(中時電子報)

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