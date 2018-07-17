阿帕契全作戰能力成軍！　蔡英文校閱讚戰力強

2018年07月17日 11:48 中時 范揚光 楊佳穎、

3架AH-64E直升機編隊通過閱兵台上空。（范揚光攝）

1架AH-64E直升機展示優異性能。（范揚光攝）

陸軍航空第601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機「全作戰能力」成軍典禮17日登場，由總統蔡英文親臨主持，象徵陸軍的立體作戰能量開啟新的一頁。蔡英文致詞強調，「有信心這支部隊真的戰力強」，將成為防衛固守、重層嚇阻中非常堅強的一道防線。

陸軍向美採購30架阿帕契武裝直升機，在2014年底全數交機，不過，其中一架在2014年折損，目前29架全屬陸軍航特部601旅。601旅則將阿帕契直升機編為2個「作戰隊」，其中，第二攻擊作戰隊14架已於去年成軍，本次新成軍的為第一攻擊作戰隊15架AH-64E阿帕契直升機，也象徵601旅的阿帕契攻擊直升機隊達成「全作戰能力」。

蔡英文17日上午頒布成軍命令後，緊接著校閱部隊，除了有OH-58D戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機等依序執行空中分列式，緊接著2架阿帕契直升機執行高角度俯衝、垂直爬升等課目，展現優異性能，最終並由5架阿帕契飛越觀禮台上空入場，首度公開大秀「炸彈開花」。

蔡英文致詞指出，阿帕契攻擊直升機從2013年11月開始接裝，至今成軍歷經4年9個月，過程中需要飛行員、地勤人員訓練，並準備充足的後勤資源料件、完成相關工程設施，這些複雜過程凸顯建軍過程中的面臨挑戰。

蔡英文進一步說，培養一位合格的阿帕契飛行員需要約84週的飛行訓練，還要達到300小時飛行時數；如今看到的優異戰技就是經過這樣的辛苦訓練，所以精良武器裝備是提升國軍戰力要件之一，但優秀的國軍人力素質才是最核心的動力。

蔡英文也說，阿帕契直升機是最優異的現役武裝直升機種，具有相當實戰經驗，如今優秀武器裝備由國軍優秀官士兵操作，「有信心這支部隊戰力是真的強」，將會成為防衛固守、重層嚇阻中非常堅強的一道防線。

航特部則指出，AH-64E為當前國軍及美軍最先進的攻擊直升機，具有全天候、全方位作戰能力，也因為具備強大火力與破壞力，素有「坦克殺手」之稱。全作戰能力的成軍，象徵601旅歷經嚴格換裝訓練及考驗，在任務、人員、支援裝備、軍事工程設施、技令圖書及飛機等6項指標均達到成軍標準，足以肩負起守護家園、保護人民重責。

另一方面，本次成軍典禮中，除了多位美國在台協會（AIT）代表出席，另有薩爾瓦多駐華武官德西德少將、宏都拉斯駐華武官哥利亞上校、巴拉圭駐華武官博安修上校、尼加拉瓜駐華武官孟德尼爾中校、日本在台協會涉外室主任渡邊金三少將、韓國代表部聯絡組長金明珍上校等人與會。

(中時 )