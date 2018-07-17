締造台日友好關係 琴平町送瑞芳「舊金毘羅大芝居」復刻模型

2018年07月17日 11:40 中時 張穎齊

日本香川縣琴平町為紀念與新北市瑞芳區珍貴友誼，琴平町長片岡英樹（右四）將象徵琴平町的「舊金毘羅大芝居」復刻模型贈送給瑞芳區長陳奇正（左四）。（張穎齊翻攝）

日本香川縣琴平町為紀念與新北市瑞芳區珍貴友誼，將象徵琴平町的「舊金毘羅大芝居」復刻模型贈送給瑞芳區，並設置在瑞芳火車站前廣場。（張穎齊翻攝）

日本香川縣琴平町為紀念與新北市瑞芳區珍貴友誼，琴平町長片岡英樹特別訂作象徵琴平町的「舊金毘羅大芝居」復刻模型，今（17）日上午率團來台，與瑞芳區長陳奇正在瑞芳火車站前廣場共同揭幕，象徵雙方友誼更加堅定長久。

片岡英樹表示，瑞芳區與琴平町已於5月31日正式簽署友好關係協定，為紀念彼此友誼，特別選用香川縣產的花崗岩中的鑽石庵治石材，復刻重達360公斤舊金毘羅大芝居模型，作為贈送締結友好交流協定的紀念品。

片岡英樹解釋，大芝居別名金丸座，是位於日本香川縣仲多度郡琴平町的歌舞伎劇場，於1836年完工迄今已有182年歷史，是目前日本現存最古老的歌舞伎劇場，現已日本列為國家重要文化財。

此外，琴平町歌舞伎劇場最大觀眾人數為740人，建築面積為1161平方公尺，每年春天會舉辦「四國琴平歌舞伎大芝居」的歌舞伎公演，也是許多台灣遊客前往當地觀光旅遊必去的景點。

陳奇正表示，2年來雙方互訪已有8次，非常高興片岡英樹送給瑞芳區這麼珍貴的大禮物，置放在瑞芳火車站前與區民及國內外遊客一起分享，見證締結友好關係的喜悅。

片岡英樹一行人前往拜會瑞芳國中，由校長王綠琳擔任嚮導，說明學校特色，包含學生快樂學習的教學理念、校園國際化環境、結合第2外語特色課程、國際教育交流機制，片岡英樹對於王綠琳用心治理、打造學校優質學習環境留下深刻印象，並邀請瑞芳國中師生們明年度能夠再到琴平中學交流。

(中時 )