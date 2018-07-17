iPhone 9五大亮點曝光！果粉嫌「老毛病」沒改不行

蘋果預計九月推出3款新iPhone。(示意圖/翻攝自蘋果官網)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
iPhone 9 di TUTTI I COLORI & X Plus RUMORS & LEAKS(取自YouTube/BlackGeek)

蘋果預計九月推出新手機，外界預期今年將推出三款iPhone，包括6.1吋LCD螢幕、6.5吋、5.8吋OLED螢幕款式。其中6.1吋的價格可能低於iPhone 8，兩萬元有找，被視為低價版的iPhone 9，不過較親民的價格果粉似乎並不領情，並點名「瀏海」螢幕的〝老毛病〞沒改，是較令人失望的美中不足之處。

Daily View網路溫度計整理出新iPhone的五大亮點：

1. 無邊框設計

iPhone 9將採用液晶LCD螢幕，非iPhone X使用價格較高的OLED螢幕，為了縮小產品差異，iPhone 9會採用JDI的半柔性LCD螢幕、新型LED背光源，代表iPhone 9仍有瀏海螢幕，但邊框較窄。

2. 超亮螢幕

預期這次製作JDI半柔性LCD螢幕的廠商極有可能為LG，可以使用LG「MLCD+」顯示技術，來提升螢幕亮度，讓螢幕除了RGB三原色外，增加了白色像素點。

3. 臉部辨識Face ID

未來指紋辨識都將改為臉部辨識，這與目前iPhone X沒有太大差別，已有分析師大膽預測，iPhone 9將取消3D Touch功能，但會採用玻璃覆蓋感應技術（CGS）集成觸摸單元，減少螢幕厚度與成本。

4. 多種顏色選擇

繼iPhone 5c之後，終於又再度推出多種顏色讓果粉選擇，包括白、灰、紅、黃、藍、橘、粉紅…等，但實際顏色還是得等到蘋果最終出版才能確定。

5. 價格更親民

預估6.1吋LCD版iPhone 9售價約600-700美元（將低於iPhone 8）；6.5吋iPhone X2售價約800-900美元（iPhone X 999美元）；6.8吋iPhone X Plus則約900-1000美元，相較於去年貴鬆鬆的價格，更為親民。

對於蘋果打出這麼具侵略性的價格戰，網友雖然樂觀其成，認為價格降到2萬以內非常有競爭力，但仍有果粉不滿意，回應「炒話題用的，是給有投資供應鏈的一點預期心態而已」、「等實機出了再來看，沒出之前都還有變數」、「老樣子！瀏海我不行」。

(中時電子報)

締造台日友好關係 琴平町送瑞芳… 花蓮豐年節廿日盛大登場、原民歡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。