iPhone 9五大亮點曝光！果粉嫌「老毛病」沒改不行

2018年07月17日 11:41 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

iPhone 9 di TUTTI I COLORI & X Plus RUMORS & LEAKS(取自YouTube/BlackGeek)

蘋果預計九月推出新手機，外界預期今年將推出三款iPhone，包括6.1吋LCD螢幕、6.5吋、5.8吋OLED螢幕款式。其中6.1吋的價格可能低於iPhone 8，兩萬元有找，被視為低價版的iPhone 9，不過較親民的價格果粉似乎並不領情，並點名「瀏海」螢幕的〝老毛病〞沒改，是較令人失望的美中不足之處。

Daily View網路溫度計整理出新iPhone的五大亮點：

1. 無邊框設計

iPhone 9將採用液晶LCD螢幕，非iPhone X使用價格較高的OLED螢幕，為了縮小產品差異，iPhone 9會採用JDI的半柔性LCD螢幕、新型LED背光源，代表iPhone 9仍有瀏海螢幕，但邊框較窄。

2. 超亮螢幕

預期這次製作JDI半柔性LCD螢幕的廠商極有可能為LG，可以使用LG「MLCD+」顯示技術，來提升螢幕亮度，讓螢幕除了RGB三原色外，增加了白色像素點。

3. 臉部辨識Face ID

未來指紋辨識都將改為臉部辨識，這與目前iPhone X沒有太大差別，已有分析師大膽預測，iPhone 9將取消3D Touch功能，但會採用玻璃覆蓋感應技術（CGS）集成觸摸單元，減少螢幕厚度與成本。

4. 多種顏色選擇

繼iPhone 5c之後，終於又再度推出多種顏色讓果粉選擇，包括白、灰、紅、黃、藍、橘、粉紅…等，但實際顏色還是得等到蘋果最終出版才能確定。

5. 價格更親民

預估6.1吋LCD版iPhone 9售價約600-700美元（將低於iPhone 8）；6.5吋iPhone X2售價約800-900美元（iPhone X 999美元）；6.8吋iPhone X Plus則約900-1000美元，相較於去年貴鬆鬆的價格，更為親民。

對於蘋果打出這麼具侵略性的價格戰，網友雖然樂觀其成，認為價格降到2萬以內非常有競爭力，但仍有果粉不滿意，回應「炒話題用的，是給有投資供應鏈的一點預期心態而已」、「等實機出了再來看，沒出之前都還有變數」、「老樣子！瀏海我不行」。

(中時電子報)