英尤金妮公主婚禮最萌嬌點 夏綠蒂與喬治將是花童！

英王室尤金妮公主（圖中右）與男友布魯斯班（圖中左）於10月結婚，喬治王子（圖右）和妹妹夏綠蒂（圖左）都將擔任花童。（圖/美聯社、約克公爵推特）

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中時電子報

據美國《哈潑時尚》雜誌（Harper's BAZAAR）報導，即將於10月與富商男友布魯斯班（Jack Brooksbank）舉辦婚禮、英國安德魯王子（Prince Andrew）次女、王位繼承第8順位的尤金妮公主（Princess Eugenie），日前透露婚禮花童人選，與梅根（Meghan Markle）一樣、仍是由王室最萌的2位小網紅：喬治王子（Prince George）與夏綠蒂公主（Princess Charlotte）擔任。

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這並不是他們兄妹倆第一次擔任花童，早在去年（2017）5月份，就曾在阿姨琵巴（Pippa Middleton）的婚禮上露面，哥哥喬治王子更是第三度擔任花童的角色。而花童團除了小兄妹二人外，還包含流行歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）的女兒西奧朵拉（Theordora Rose Williams）、尤金妮的好友蘇菲·溫克勒曼（Sophie Winkleman）之女茅德（Maud Windsor）等。

於1月初於尼加拉瓜求婚成功，富商布魯斯班（圖右）將與尤金妮公主（圖左）結婚。（圖/美聯社）

現年27歲尤金妮公主，是英國約克公爵安德魯與前妻莎拉第二個女兒，出世時是英國王位第6號繼承人，目前則降為第8順位。父母在她6歲時離婚，畢業於紐卡索大學（Newcastle University），取得藝術史、政治和英國文學的榮譽學士學位。曾赴紐約實習擔任拍賣官，目前於倫敦掌管一間藝廊，並與姊姊比亞特麗斯公主（Princess Beatrice of York）長年關注兒童疾病、藝術和底層家庭問題，也是英王室公開活動中最亮眼的兩人。

準駙馬布魯斯班來頭也不小，現年29歲的他，曾是英國最知名夜店Mahiki的經理，與尤金妮於2010在瑞士認識。一樣擁有貴族血統，他是布魯斯班男爵直系後代。他於2010年離開夜店後，轉投資酒類生意。對於這位未來女婿，安德魯王子可是相當讚賞，認為布魯斯班是一名聰明有為的年輕人，未來必定能與尤金妮有美好的婚姻生活。

英王室最萌的兩人：夏綠蒂（圖右）與哥哥喬治（圖左），將在10月擔任尤金妮公主的花童。（圖/美聯社）

雖然尤金妮的知名度遠不及凱特（Kate Middleton）或梅根，但相信在夏綠蒂和喬治兩位超萌小網紅的「助陣」下，屆時勢必能讓婚禮的熱度大幅提昇，兩名最可愛的王室小兄妹，將再次融化大眾和粉絲們的心。

(中時電子報)

文章來源：Princess Charlotte Will Be a Flower Girl at Princess Eugenie's Wedding

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