花蓮豐年節廿日盛大登場、原民歡樂歌舞盡在「搖擺那魯灣」！

花蓮縣長傅崐萁歡迎國內外遊客前來參加豐年節活動。（花蓮縣政府提供）

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中時電子報
綜合報導

台灣規模最盛大的原住民豐年節，將於廿日於花蓮美崙田徑場一連舉辦三天，讓國內外遊客一起體驗原住民音樂舞蹈與歡樂氣氛！花蓮縣政府日前舉辦「2018花蓮縣原住民族聯合豐年節暨大會舞頒獎典禮」記者會，今年主題是「搖擺那魯灣」，縣長傅崐萁展臂歡迎國內、外友人，大家一起來花蓮作客。

縣長傅崐萁指出，原住民族聯合豐年節除有勇士報訊息出場外，三天主題夜的百人主題舞，第一天篤動恩、第二天瑪嘎給伊定、第三天蘇漾巴萊，並有本縣十六隊優質原住民樂舞團隊以及獲得全國高中原住民舞蹈比賽冠軍的學校進行展演，更有歷年大會舞組曲，三十分鐘「千人共舞」，引領活動進入最後高潮。

本活動還邀請巴紮溜樂團，演唱去年度大會舞歌曲「原住民很忙」及多首創作歌曲，第三天邀請曾在國家音樂廳演出的台東Amis旮亙樂團，表演精彩的阿美族傳統樂器--竹鐘。

花蓮縣原住民行政處處長陳建村表示，活動三天將提供免費交通接駁車至活動會場，每二十分鐘一班，共有三條路線將公告在活動官網，歡迎大家安排假期來花蓮作客，相關資訊如有修正或更新，也會隨時公佈在網站上。

此外，為盛情迎賓，感受太平洋左岸暑期最原汁原味的歌舞嘉年華會，會場網羅全縣原住民工藝坊、美食特色料理、農特產共110個展售攤位，讓來賓不光欣賞精彩歌舞演出，包括聽覺、視覺、嗅覺、味覺各種感官一次滿足，花蓮縣原住民族聯合豐年節，邀請大家一起來花蓮「搖擺那魯灣」!

陳建村處長指出，本年度聯合豐年節大會舞徵選競賽，49支原住民舞團經過一番激烈角逐，由「瑪撒伍部舞蹈團」脫穎而出，獲選為今年大會舞舞碼，也要特別感謝本縣著名原住民石雕藝術家鄭詠鐸鼎力協助製作獎盃。此外，這次最佳年度大會舞「搖擺那魯灣」的詞曲，是由本縣金曲獎得主吳昊恩鼎力協助編曲及錄音製作，花囍臨門爵士樂團團長陳瑋辰則鼎力推薦「2018花蓮縣原住民族聯合豐年節」活動徵選大會舞競賽歌曲「搖擺那魯灣」入選，他嘗試創作原住民傳統結合現代的舞蹈，將之前在舞團所學到的技能發揮在舞台表現上，此舉也讓更多人知道花蓮有許多新銳藝術家正在萌芽，他更將原住民傳統文化的舞蹈加以創新，讓世界看見台灣原住民族歌舞藝術文化永續發展、傳承。

花蓮縣長傅崐萁頒獎給豐年節大會舞獲獎團隊。（花蓮縣政府提供）

有關2018花蓮縣原住民族聯合豐年節大會舞曲「搖擺那魯灣」，其實可說是淵遠流長，依據維基百科的說法，這首歌的曲調是流傳於台東阿美族及卑南族部落的原住民歌曲。另有一說是國寶級的阿美族歌手盧靜子在1958年哼唱並以族語的Naluwan、Hohaiyan等發音為詞，但因當年沒有著作權觀念，故未註冊成為該曲的作者。2006年卑南族青年歌手陳永龍將這首歌以「搖擺那魯灣」為曲名，發表在「美麗心民謠」專輯，榮獲2007年金曲獎「最佳原住民語專輯獎」。另外，羅家倫先生曾以此曲填上國語歌詞，成為六零至七零年代，特殊時空背景下，家喻戶曉的歌曲「台灣好」。

2018年，花蓮縣政府經由公開推薦徵選，這首歌被選為原住民族聯合豐年節的大會舞曲。再委由金曲奬得主吳昊恩（卑南族）重新編曲，旋律輕快悠揚，特別是兒童、青年及婦女共同吟唱，配上清亮激昂的銅管樂聲，除了延續這首族語歌曲的精神意涵，同時，也向盧靜子、陳永龍等所有演唱過這首歌的前輩致敬！

本屆活動更期待「搖擺那魯灣」能繼2016年的大會舞曲「我是牧童」、2017年「原住民很忙」之後，接續再創原住民族語歌曲的風潮！

花蓮各界攜手打造2018搖擺那魯灣豐年節為本年度最盛大的原住民活動。（花蓮縣政府提供）

舞步則是由高瑋辰、曾詩庭母女檔兩位老師共同指導的「瑪撒伍部」舞蹈團，在49支參賽隊伍中脫穎而出，成為年度大會舞。瑪撒伍部是阿美族語，意為聚在一起，也有「凝聚」的涵義，頗能彰顯原住民族人在現代社會中，仍始終保有的群體、群聚的特質。

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(中時電子報)

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