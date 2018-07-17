NBA》西區冠軍賠率 勇士遠拋湖人和火箭

2018年07月17日 11:44 中時電子報 黃邱倫

自由市場7月1日開放後短短幾天內就出現幾次重量級的交易案，詹姆斯棄守東區遠奔紫金部隊的懷抱，沒想到才相隔幾天，勇士就成功延攬禁區悍將考辛斯，整個局勢演變成西區超強而東區極弱的地步，國際賭盤也預估新球季拿到西區冠軍的球隊無疑就是最後總冠軍，如今最新盤口出爐，尋求3連霸的勇士以1賠1.30遙遙領先湖人的1賠4.10，看起來金州王朝即將誕生。

NBA過去最讓人津津樂道的幾大王朝分別是東區綠衫軍與西區紫金兩大帝國，直到上世紀90年代才出現第三帝國，那就是「籃球之神」喬丹領軍的芝加哥王朝。

然而在相隔20多年之後終於又有機會看到位於舊金山甲骨文球場的金州大軍在4年內奪得3座總冠軍，而王朝的最低標準就是3連霸，勇士如果能在2018-19球季再登王位，那就是成為NBA史上第四個王朝。

不過，今夏西區球隊積極招兵買馬，主要目的就是阻攔勇士的霸業，威些最大的就是湖人，可惜在爭取保羅喬治和里歐納德兩大巨星方面都失利，否則整體實力不會比勇士來得遜色，至於火箭在順利留下保羅之後，西區冠軍賠率也來到1賠5.50，緊追在勇士與湖人之後。

西區除了三大豪門屬於第一梯次外，雷霆、鵜鶘、馬刺、爵士與拓荒者只能排名中段班，至於灰狼、金塊、快艇都位於後段班，而太陽、國王、灰熊和獨行俠恐怕還有一段長遠的重建路要走。

(中時電子報)