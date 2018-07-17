法務部長蔡清祥上任 請看小燈泡爸媽3項心聲

2018年07月17日 11:57 中時 蕭承訓

高院二審對殺害小燈泡的凶手王景玉判處無期徒刑，新任法務部長蔡清祥昨上任，本報最新反廢死民調更有8成多的民眾贊成修法讓精障者殺人終身監禁、不能假釋。小燈泡父母今在臉書發言，表示不論審判結果為何，都無法減輕他們一絲一毫的悲痛。

以下是臉書全文：

針對小燈泡案第二審的判決，我們尊重合議庭的判斷，也感謝合議庭之前為被害人家屬所做的一切努力。因為早有心理準備，也知道刑罰的極限，我們希望大家理解，不論審判結果為何都無法減輕我們一絲一毫的悲痛。

進入司法程序的這些日子以來，我們在意被告行兇動機、想透過案件審理程序知道悲劇發生的原因，因為我們深切企盼小燈泡案是這塊土地上最後一個悲劇；此外，我們曾嘗試過許多方法，試圖在這個傳統刑事訴訟程序的夾縫中，撐出被害人在司法審判程序的參與空間。過往，被害人保護在冷冰冰的偵查審理過程經常被忽略，改變恐怕也非一朝一夕，因此，相當感謝本案二審合議庭，給予被害人在訴訟上應有的空間與溫度：

一、同理並重視被害人的審判

法院背負著「發現真實」的職責，必須不斷重現、確認案發過程，而在這樣程序中的被害人，也只能一次次地被撕裂內心的傷口。長期以來，我們的司法對此卻早已麻木，僅當成例行公事般執行。

值得肯定的是，本案合議庭正視了司法程序中的殘忍，在言詞辯論的最後一庭，在重現案發細節之過程後，審判長於第一時間並非詢問檢辯雙方有無意見要補充，而是轉向我們，被害人，為這個不得不然的「再次傷害」道歉，為國家的殘忍道歉。

這乍聽微不足道的道歉，代表著我們的司法不是只有冷峻與嚴肅的一面，它能夠更溫柔地、更人性地呈現。

二、嘗試與社會對話的審判

司法實務上，判決宣判時往往不會一併公布判決理由，因此在宣判後至判決理由公開前的這段空窗期，時常造成媒體、社會大眾不必要的猜測與不安。

值得肯定的是，本案法官於宣判時，用近小時說明判決理由，並發布判決摘要新聞稿，嘗試避免社會再次陷入撕裂與對峙之中，並願意試著透過說理與社會對話。即便，判決結果不如我們所盼；即便，我們並不完全能夠被判決理由說服；即便，並非所有人都能接受這樣的說理，我們亦須肯定本案合議庭的努力。

三、試著思考修復的審判

我們特別注意到判決摘要的最後一個部分「附帶說明」，透過『被告執行期間之處遇』、『假釋之評估審查與社會安全網之建構』、『關於被害人家屬之保護與權益保障』，來試圖思考除了司法懲罰以外修復的可能性，這是以往判決前所未見的部分。足見，法官照應了被害者家屬的恐懼不安，回應了家屬希望防止再發生的呼聲

感謝合議庭法官願嘗試思考加害人、被害人與社會之間的關係，嘗試著跳脫傳統應報司法的框架，去深刻反省及思考如何避免憾事再次發生，即便這樣的說明，並無實質法律上效力，但至少是個開始，有其宣示的影響力。

除了深深感謝社會各界對本案的關注外，期盼大家一起想想，如何讓孩子有一個更安全的未來、如何修補我們這塊土地上破掉的社會安全網，能承接住風險，防免下一個可能發生的悲劇。

回到初衷，我們自始至終希望小燈泡的離去，如果是一輩子深不見底的傷痛，那我們寧可留給自己來承受，對於社會大眾，我們感謝大家的同情與關懷，更希望喚起社會對同理心、包容力以及社會安全網的重視。讓小燈泡的光可以照亮社會黑暗冷漠的角落。

最後，再次感謝每位關心與重視本案的朋友，謝謝你們願意陪我們一起走這艱困的道路。期盼我們的司法持續由冷峻轉為溫暖、我們的社會繼續更健全地往下走，而不要再有下一對心碎的父母。

王婉諭、劉大經

暨

丁穩勝律師、李宣毅律師、吳君婷律師

曾威凱律師、陳孟秀律師

共同聲明

(中時 )