抓包男友劈腿「你忙牽她的手」 最強偽娘曬床照反擊！

Kiwebaby太信任對方，但仍耳聞舊愛在跟她交往期間，其實有個正牌女友。(取材自Kiwebaby IG)

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中時電子報
Kiwebaby在生日當天自爆被踢腿，同時也曬床照公布新戀情。(翻攝自Kiwebaby IG)

從夯綜藝《大學生了沒》崛起、長相甜美誘人的藝人「Kiwebaby」張朵，女兒心男兒身的她打扮起來比女生還可愛，因而有「最強偽娘」封號，而她過去為愛「隆乳留鵰」的事蹟蔚為話題，私下感情生活也備受關注，而她兩個月前才貼放閃照認愛並發表甜蜜宣言，未料如今竟輾轉得知被男方劈腿，自己甚至在不知情的情況下當了第三者，讓Kiwebaby寫下長文，透露被分手當天，「我一口飯都吃不下」。

Kiwebaby前天突然在IG發長文，表示遭到交往2個月的男友劈腿，回想這段戀情，「可能他太神秘，我也從來不偷看對方手機的，但還是耳聞了他早有交往兩個月的女孩」，最後男方跟Kiwebaby提分手，她難過到一口飯都吃不下，忍不住哀訴：「你說你工作很忙，但你卻沒有跟我說，你也忙著牽著她的手」，讓人聽了相當心疼。

因為被劈腿而分手，Kiwebaby雖難過但選擇祝福，「因為我一定會比你更幸福的！」，她在15日迎接27歲生日的這天宣布被劈腿的消息，但同時也公開新戀情，表示「好幸運的，my 27，我也不是一個人」，貼出多張跟新男友躺床相依偎的甜蜜照片，還上傳自拍影片，告白：「I luv u，27歲的第一天有你真好」，粉絲、網友看了紛紛祝她幸福，希望她能揮別傷痛，早點找到真正屬於自己的歸屬。

(中時電子報)

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