學姊扮柯南 助失主找回200萬銀飾

里港警分局九如分駐所女警潘彥辰（左）幫吳姓銀飾推銷員找回價值200萬元的銀飾，讓隨行的警專實習生賴文鈞（右）直呼「學姊好厲害！」（潘建志翻攝）

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「學姊好厲害！」吳姓銀飾推銷員日前到屏東里港洽談生意，沒想到價值200萬元的銀飾竟不見了，經里港警分局九如分駐所女警潘彥辰調閱監視器不斷追查，終於順利在某銀樓找到遺失銀飾，完璧歸趙，也讓隨行的警專實習生賴文鈞直呼「我的學姊好厲害！」

家住高雄市的吳男，日前到里港鄉中山路的銀樓店家洽談生意，返回高雄家中後才發現價值200萬元的銀飾不翼而飛，嚇得立即報案。吳男回想行程，表示曾於屏東九如鄉的全家超商休息，當地派出所隨即通報里港警分局九如分駐所處理。

女警潘彥辰接獲通報，立即聯絡吳男了解其當日行經路線及曾停留處所，除了沿吳男行經路線搜尋，也到該間全家超商調閱監視器，發現吳男在超商停留時並未有任何人靠近他的車，應無失竊的可能性。

潘彥辰研判，這筆銀飾可能還在吳男洽商的里港銀樓內，不過當時已經清晨4時，只能等一早銀樓營業後聯繫，果然這批價值200萬元的銀飾，就被糊塗的吳姓業務員遺忘放在店內，店家竟也沒發現。

潘彥辰立即聯繫並陪同吳男到銀樓，清點後確認完全沒有財物損失，順利完成這起「尋銀任務」，吳男也開心向潘彥辰感謝。潘彥辰正巧在指導警專實習生賴文鈞，任務全程陪同學姊，也稱讚「學姊好厲害！」希望以後也能成為像學姊一樣替民眾解決問題的好警察。

(中時 )

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