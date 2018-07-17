壓線技巧讓傳統服飾百年不壞 泰武鄉公所展出

泰武鄉佳平部落Zingrur頭目家族捐出百年以上歷史的傳統排灣服飾，在泰武鄉公所展覽，非常難得。（潘建志攝）

友善列印
中時
泰武鄉佳平部落Zingrur頭目家族捐出百年以上歷史的傳統排灣服飾，在泰武鄉公所展覽，非常難得。（潘建志攝）

屏東的中排灣族傳統服飾在珠繡時因運用到壓線技巧，服飾的保存期特別長，甚至可達百年以上。泰武鄉圖書文物館重建落成，為了慶祝並讓更多人認識傳統服飾，佳平部落Zingrur頭目家族捐出百年以上歷史的傳統服飾展覽，非常難得一見。

泰武鄉公所在圖書文物館舉辦「qaljesir 織綉之美」展覽，由佳平部落Zingrur頭目家族捐出10多件珍貴的傳統服飾展覽，包括服裝、披肩、雲肩、頭飾等，其中好幾件都有百年以上歷史，是歷代大頭目所穿戴，非常珍貴。

大頭目劉碧煌今年已71歲，她說這些服飾都是由她的大頭目外婆親手縫製，傳給她媽媽後再傳給她的；雖然布會破掉爛掉有換新，但服飾上所有珠繡都還保存完好，從她外婆到她3代都有穿過，是百年活文物，非常珍貴。

服飾的樣式都是頭目家族專用，其他階級族人不可僭越使用。劉碧煌說，以前服飾珠繡的圖騰大多使用抽象幾何圖案，現代則喜歡使用羽毛、百步蛇、陶甕、秋千等實物的圖案，有很大差別。這些百年服飾都是珍寶，未來還會傳承給孫女。

排灣族人王伯鈞說，中排灣族在珠繡時有特別的壓線技巧，是其他地方族人所沒有的，因此傳統服飾得以保存特別久，甚至百年以上都不成問題。圖書文物館長陳秀芳說，這些服飾非常難得展出，希望更多人能藉此認識排灣族傳統織繡工藝，體驗排灣文化之美。

(中時 )

誆稱有療效吃死人　廣告加註醒語… 《全台最速報》反深澳電廠 新北…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。