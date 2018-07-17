壓線技巧讓傳統服飾百年不壞 泰武鄉公所展出

2018年07月17日 11:56 中時 潘建志

泰武鄉佳平部落Zingrur頭目家族捐出百年以上歷史的傳統排灣服飾，在泰武鄉公所展覽，非常難得。（潘建志攝）

屏東的中排灣族傳統服飾在珠繡時因運用到壓線技巧，服飾的保存期特別長，甚至可達百年以上。泰武鄉圖書文物館重建落成，為了慶祝並讓更多人認識傳統服飾，佳平部落Zingrur頭目家族捐出百年以上歷史的傳統服飾展覽，非常難得一見。

泰武鄉公所在圖書文物館舉辦「qaljesir 織綉之美」展覽，由佳平部落Zingrur頭目家族捐出10多件珍貴的傳統服飾展覽，包括服裝、披肩、雲肩、頭飾等，其中好幾件都有百年以上歷史，是歷代大頭目所穿戴，非常珍貴。

大頭目劉碧煌今年已71歲，她說這些服飾都是由她的大頭目外婆親手縫製，傳給她媽媽後再傳給她的；雖然布會破掉爛掉有換新，但服飾上所有珠繡都還保存完好，從她外婆到她3代都有穿過，是百年活文物，非常珍貴。

服飾的樣式都是頭目家族專用，其他階級族人不可僭越使用。劉碧煌說，以前服飾珠繡的圖騰大多使用抽象幾何圖案，現代則喜歡使用羽毛、百步蛇、陶甕、秋千等實物的圖案，有很大差別。這些百年服飾都是珍寶，未來還會傳承給孫女。

排灣族人王伯鈞說，中排灣族在珠繡時有特別的壓線技巧，是其他地方族人所沒有的，因此傳統服飾得以保存特別久，甚至百年以上都不成問題。圖書文物館長陳秀芳說，這些服飾非常難得展出，希望更多人能藉此認識排灣族傳統織繡工藝，體驗排灣文化之美。

(中時 )