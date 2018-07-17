應召女住進汽旅賣淫 員工供吃住過濾客人遭起訴

2018年07月17日 12:09 中時 陳淑芬

在汽車旅館擔任組長的徐姓男子及2名櫃台員工，106年7月間與應召站業者合作，房間供大陸及泰籍賣淫女子吃住，並做為性交易場所，男客到櫃台報出「通關密語」，即安排進房買春，每次抽300元。其中，花名「Meggie」等2名泰籍女子透過泰國應召站代墊來台機票，須以性交易25次抵償，「Meggie」2天內交易18次，分文未得就遭警查獲。檢方依違反人口販運防治法等罪將徐等人起訴。

起訴書指出，35歲徐男與林姓及詹姓櫃台員工，與「阿明」、「曉恩」及「阿哲」3名應召業者合作，「阿明」等各透過管道招攬大陸及泰國籍女子以觀光名義入境賣淫，並在網站及通訊軟體LINE招攬男客，徐提供房間供賣淫女子住，做為性交易場所，並負責照顧起居、餐飲。

男客依與應召站約定時間抵達汽車旅館，向櫃檯報出「錢夫人訪客」、「快樂」等「通關密語」，就會被安排進房間買春。應召業者自7月1日至6日期間媒介女子賣春，每次收費新台幣2700元至4000元不等，應召站業者抽1200元至2200元不等，並分300元給汽車旅館，其餘歸賣淫女子。

警方在6日晚間到場查緝，查獲5名女子個在房間正進行性交易，另3女在房間等候男客。其中，花名「Meggie」及「ViVi」泰籍女子家境困頓，透過微信暱稱「J」的泰國應召站業者，代墊數千元來台機票，須以性交易25次抵償後，才能每次性交易拿到1000元。「Meggie」從7月5日至6日被警查獲，短短的兩天從事性交易18次，並交款給台、泰雙方應召站共5萬多元，自己分文未得又被查獲，將面對被遣返回國處境。

(中時 )