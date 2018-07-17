葉俊榮宣示12年國教課綱如期上路 教團：會影響民進黨選情

教育部長葉俊榮（左二）今天訪察國家教育研究院，並宣示12年國教課綱明年8月如期實施。（林志成攝）

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教育部長葉俊榮今天上午訪察國家教育研究院台北院區，瞭解12年國教課綱審議及整備情形，他宣示，新課綱將如期在明年8月上路，強調素養導向，不要小孩只是讀書、讀書、讀書，而是要培養他們生活能力、涵養及解決問題的能力。

葉俊榮昨天上任後，第一個對外行程是今天到國家教育研究院訪察，聽取國教署、國教院在12年國教課綱研修、審議、配套措施及教科書審定期程等辦理情形的簡報。

國教署長邱乾國表示，12年國教共有41份領綱，目前還有技高群科14份及社會領域3份領綱未審完，未來預計以3周時間審完技高群科的領綱，8月上旬或中旬開始審議社會科領綱，預計8月底可以全部審完。

12年國教課綱8月底審完，書商只剩不到1年時間可編教科書，時間非常趕。邱乾國說，未來教科書受理審定將更有彈性，一是送審時間分階段，今年6月、8月、10月都可以有教科書送審；二是不再像以前一整學年的教科書同時送審，可改為分學期送審。

葉俊榮則說，12年國教課綱最重要的是素養導向，要學生不只是讀書、考試得高分，更要以知識為基礎，培養他們在生活中有解決問題的能力。

葉俊榮說，他求學過程學業成績不是最好，但卻充滿其他想法及興趣，他喜歡種花、運動、音樂、文學及藝術，此外，他也enjoy（享受）自己做菜，「不是只看料理書」，而是煮出一道道食物和小孩分享。

12年國教課綱將本土語文（包含7種東南亞語）在國小列為必修、在國中為選修，葉俊榮表示，對於新住民，希望他們融入台灣社會，但也應該欣賞他們的飲食、服裝、節慶及語言，讓台灣社會更多元。

對於12年國教課綱要在明年8月如期上路，國教行動聯盟今天發布新聞稿說，現在課綱還有好幾科沒審完，並以加班的方式趕工，令人擔心這樣的急就章是否會為了達成政策目標而影響到課綱的品質。

國教盟並提出警告，如果12年國教課綱貿然在明年8月上路，其所造成的教育現場亂象，恐將在隔年的總統大選中，對民進黨政府造成負面影響。

(中時 )

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