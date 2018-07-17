司法首例! 馬英九洩密案 最高法院公開抽籤分案過程

2018年07月17日 12:14 中時 林偉信

前總統馬英九被訴洩密案，台北地院判馬無罪，但高院認為此案與院際調解無關，批評馬未能恪遵法紀，逆轉將他改判4月徒刑。馬英九不服提上訴。最高法院為了杜絕將來有分案不公或指定特定政治立場法官審案的批評或揣測流言，首度對外公開抽籤分案過程。結果由分案庭長郭毓洲抽中自己庭員林靜芬法官承審。

這次分案由花滿堂、邵燕玲庭長抽簽，郭毓洲庭長見證，被抽中的承審法官林靜芬司法學院30期，是台中高院調任最高法院辦事法官，她將和李英勇、張祺祥及李錦樑法官與審判長郭毓洲共組合議庭。

在場的分案庭長郭毓洲笑稱「自摸」，自己被抽中擔任審判長，他表示未來馬英九案是否公開審理、直播，都將與合議庭法官討論後再決議。

檢方指控，馬英九2013年8月31日將時任檢察總長黃世銘向他報告 ，關於立法院長王金平司法關說案的偵查報告，洩漏給行政院長江宜樺、總統府副祕書長羅智強，9月4日再教唆黃將報告交付江宜樺，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等罪。

一審馬英九獲判無罪，檢提上訴後高院認為，黃世銘所提報告無關五院相互職權行使爭議，且馬聽到報告後也知悉，內容可能涉及相關法律責任，卻電召江、羅到寓所，轉述通訊監察祕密等資料，以總統「行政特權」違反憲法對人權的保障，將馬判刑4月。

(中時 )