李安出力！鞏俐與金馬和解 擔任今年評審團主席

第55屆金馬獎評審團主席鞏俐。（金馬執委會提供）

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在新任金馬執委會主席李安的力邀之下，國際巨星鞏俐將出任本屆金馬獎評審團主席。李安表示自己擔任過第50屆金馬獎評審團主席，深深了解這既是榮譽，更是件苦差事，他認為鞏俐不僅在華語影壇舉足輕重，亦有豐富的國際經驗，是相當合適的人選。

接下重任的鞏俐表示：「電影是反映我們生活及夢想的一面鏡子。把一生奉獻給電影，為電影服務是我一生的責任與追求！感謝李安導演的邀請和信任。願為華人電影盡自己所能。」令人矚目的是，鞏俐2014年曾透過經紀人質疑金馬獎評審制度，如今點頭答應擔任評審團主席，不知是否會呈現一番新氣象。

鞏俐在1988年以《紅高粱》初登銀幕，旋即以這部奪下柏林影展金熊獎的影片，打響國際知名度。主演《菊豆》、《大紅燈籠高高掛》、《霸王別姬》皆獲得奧斯卡最佳外語片提名，後者也是至今唯一獲得坎城金棕櫚獎的華語片。

她在1992年演出的《秋菊打官司》不僅稱霸威尼斯影展金獅獎，洗鍊的演技也寫下首位華人女星在威尼斯封后的紀錄。不僅在銀幕上的表現有目共睹，鞏俐也有豐富的國際評委經驗，她擔任過第50屆坎城影展評審、柏林影展評審團主席、威尼斯影展評審團主席以及東京影展評審團主席等。

第55屆金馬獎頒獎典禮將於11月17日於台北國父紀念館舉行，10月1日揭曉入圍名單的同時，也會公布所有評審團成員。本年度金馬獎劇情長片、紀錄片和動畫長片以及金馬國際影展、金馬創投會議、金馬電影學院的報名都將於7月31日截止。更多詳情可上金馬官方網站查詢。

(中時 )

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