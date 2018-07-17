運動減重 營養師：高纖飲食是關鍵

2018年07月17日 12:21 中時 魏怡嘉

明明持續運動，為什麼體重就是停在某個關卡？主要未搭配運動飲食，營養師表示，許多輕運動族仍維持原有的飲食習慣，甚至可能因運動後的飢餓感導致暴食，甚至誤以為運動後不吃瘦更快卻導致飢餓感上升而出現暴食行為。當攝入的熱量高於身體所需與運動消耗，肌肉線條也會較不明顯，或因為脂肪堆積在增加的肌肉外層讓視覺上看起來更臃腫，事實上，只要簡單透過高纖豆漿等飲食的營養特性搭配運動方式的微調，就能提升運動效果、突破撞牆期的糾纏。

運動營養師楊承樺指出，多數輕運動民眾面對運動停滯期，會認為提高運動量、運動強度是唯一手段，但忽略了營養補充上的盲點。營養師強調，想達成運動的外觀改善效果，「肌耐力」與「肌肉／脂肪比」是兩大關鍵指標，前者可透過重訓運動養成，而高纖飲食的營養搭配則是後者的達成關鍵。

楊承樺營養師說明，想降低運動停滯期困擾，飲食營養的選擇搭配上應把握強化運動增肌減脂效果、預防緩和運動傷害原則及增加飽足避免過量攝食等三個原則，而運動族偏好的低、無糖高纖豆漿，因同時具備蛋白質、醣類、纖維質等營養，正是能同時滿足以上需求的絕佳選擇。

楊承燁強調，高纖豆漿中的蛋白質是增肌必要營養素，提升肌肉量除了能增加基礎代謝帶來更高的燃脂效率，有足夠的肌肉支撐，也能降低運動時骨關節的負擔與傷害，而低糖豆漿中的微量醣類除了能提供運動時的能量補給，搭配其他醣類與澱粉食材的攝取，更能減緩肌肉分解，藉此避免肌肉損傷與運動後的痠痛，此外，豆漿中的纖維質，可降低飢餓素分泌、減少脂肪和膽固醇吸收，並幫助調節血脂，增加飽足感，讓身體的代謝力更好。

(中時 )