故宮台灣化？林濁水：有沒有搞錯？

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內閣改組後，故宮新任院長陳其南與媒體茶敘表示要將「故宮台灣化」，民進黨大老林濁水今天批評「有沒有搞錯？」故宮吸引人的地方正是不本土化，故宮成本土，這不會太「兩邊一國」嗎？「真是詭異極了」。

陳其南昨天與媒體茶敘指出，「遊客來看故宮，不是來了解台灣，而是來了解中國」，故宮一直不被認為是「台灣的故宮」，而是「北京的故宮」，內在連結不在台灣，不管怎麼經營都會成為北京故宮的「飛地」，他想讓故宮「土著化」、「台灣化」。

陳其南也以大英博物館為例，指出大英博物館收藏的文物，多數並非當地文物，期許故宮也能和大英一樣，「做古文明的繼承者」，替後代、全世界保留「世界文明的資產」。

林濁水今天在臉書批評「故宮台灣化，有沒有搞錯？」他說，不錯，故宮新院長就是這麼說的，但是，「同樣邏輯，難道大英博物館要英格蘭化？奇美美術館要台南化？」

林濁水指出，三個博物館吸引人的地方正是不本土化，而呈現了異國風情。故宮，遠的話當異國風情，近，當東亞文物一環。如果不把典藏送回中國，然後說直接這些文物就是台灣化，本土化了的，豈不是說台灣就是中國，本土就中原？

他說，既然是本土，為什麼還叫故宮。「台灣民眾的故宮」？台灣什麼時候有了一個本土皇帝蓋了皇宮，有了取菁用宏的皇室典藏？「本土是故宮，故宮成本土，這不會太兩邊一國嗎？真是詭異極了」。

網友則留言，「不承認是中國的土地，又捨不得把人家寄放的寶貝送回去？他的我的搞糊塗了」還有人認為故宮文物當年是國民黨帶來台灣，乾脆還給國民黨。

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