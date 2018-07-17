搶占亞太市場！空巴英航展奪186架訂單 A320neo熱銷

2018年07月17日 12:29 中時電子報 蔡萱

Watch as we welcome 🎉 the #A220, the newest member of our single aisle family that perfectly complements our best-selling #A320neo. pic.twitter.com/ZqM0zupqQm — Airbus (@Airbus) July 10, 2018

儘管在中美貿易戰以及英國脫歐談判陷入僵局的陰影下，英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）仍在16日登場，歐洲航太巨擘空中巴士也在首日奪下186架訂單，小贏波音的175架訂單，其中窄體客機A320neo則是熱銷機款，且多筆訂單來自未來看好的航空業主要市場亞太地區。

空中巴士與波音首日的競爭主要針對窄體客機市場，空中巴士A321neo獲得了159架訂單，波音的737MAX則是獲得了145架。

不過寬體客機的競爭也是很激烈，空中巴士宣布獲得了27架A350訂單，波音則是完成了先前的美國聯合航空（United Airlines）的4架787-9 夢幻客機。

其中台灣的星宇航空簽署採購17架A350客機的備忘錄（MOU），其中12架是A350-1000，其餘5架是A350-900。星宇航空也在今年也選擇了10架A321neo做為區域機隊，未來將透過第三方租賃公司租得。

除此之外，印度維斯特拉航空（Vistara）也計畫為自家機隊增添50架A320neo窄體客機，這次在航展上簽署了訂購13架A320neo的意向書（LOI），剩下37架則透過租賃公司租得。

空中巴士A321neo最大的客戶則是來自馬來西亞的亞洲航空（AirAsia），在航展前傳出亞航正在考慮購買100架A320neo以及33架A330neo寬體客機。這筆大訂單也在16日宣布，亞航將透過租賃公司為機隊增加80架A321neo。

美國捷藍航空（JetBlue）也宣布購買60架空中巴士A220客機，也就是加拿大龐巴迪（Bombardier）藉空巴之手，來重新瞄準美國航空市場大餅，而重新命名C系列改名後的機款。

至於印度捷達航空（Jet Airways）則是波音的大客戶，一口氣宣布最新訂購了75架737 MAX，期許這筆價值88億美元的訂單，可以讓公司因應逐漸增長的亞太航空業市場，並提供給顧客更舒適的體驗。

美國歐洲的航太巨擘紛紛瞄準亞太市場也不是沒有原因，根據國際航空運輸協會（IATA）的報告顯示，航空業的的增長正在轉向亞太，中國的經濟正在快速增長，中國也將超過美國作為2022年全球最大的航空市場。

(中時電子報)