曾當選竹塹公主！亞洲首位阿帕契女飛官楊韻璇亮相

2018年07月17日 13:07 中時 范揚光 楊佳穎、

陸軍航空第601旅AH-64E直升機成軍典禮17日舉行，蔡英文總統（左二）親臨校閱部隊。（范揚光攝）

陸軍航空第601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機「全作戰能力」成軍典禮17日登場，由總統蔡英文親臨主持。除了阿帕契直升機大秀「炸彈開花」，以及迴旋、俯衝等戰術動作，台灣首位、亞洲唯一阿帕契女性飛官楊韻璇也在場中亮相，成為關注焦點。她受訪坦言，換飛阿帕契有一定難度，但相信男生做得到，自己也同樣做得到。

身高175公分、長相甜美的楊韻璇，過去曾在新竹「竹塹公主」選美中獲勝，大學畢業後報考陸軍飛行專業軍官班，目前飛行時數達815小時，其中AH-64E阿帕契直升機飛行時數110小時。出身軍人家庭，楊韻璇表示，父親也是一名飛行員，從小耳濡目染、看著他在天空翱翔，讓自己想成為軍人、一名飛行官。

為挑戰自我，楊韻璇選擇換裝阿帕契直升機，並指出從UH-1H換飛AH-64E的最大差異性，包含並列式座位變縱列式座位，從單引擎變雙引擎，以及從沒武器系統變成有武器系統，因此學習上比以往困難得多，但在受訓過程中不斷自我砥礪，也有長官、朋友及家人的鼓勵，「沒想過放棄，告訴自己一定要做到。」

對於阿帕契的性能感覺，楊韻璇則回憶，第一次踏上阿帕契、第一次上空中飛行，「非常興奮，優異性能也感覺非常厲害！」能飛阿帕契是非常榮耀的事，會繼續在戰訓本務上努力。

另一方面，近期備受矚目的電視劇《女兵日記》女主角劉香慈，其實就是楊韻璇的高中同學，戲中穿著也是楊韻璇為他準備的。楊韻璇說，兩人雖然身處環境不同，一個有演藝事業，一個在軍中服務，「但我們身為女性，都不斷告訴自己，在各自領域都要更認真、努力。」

(中時 )