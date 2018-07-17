張功焰擬任首鋼董事長 付東升北京農商行行長

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2018年07月17日 12:45 旺報 林永富

北京市委組織部17日發布市管幹部任前公示。其中，首鋼集團有限公司黨委副書記、董事、總經理張功焰，擬任首鋼集團黨委書記，擬提名為首鋼集團董事長人選；北京農村商業銀行股份有限公司黨委委員、副行長付東升，擬任該行黨委副書記，擬提名為董事、行長人選（行長職務試用期一年）。

張功焰將接3月1日轉任北京市政府秘書長靳偉，擔任首鋼集團黨委書記、董事長。

56歲（1962年7月生）的張功焰江西瑞昌人，東北工學院金屬壓力加工專業研究生畢業，工學碩士、工商管理碩士，教授級高級工程師。

曾任首鋼中厚板廠技術副廠長，首鋼齊魯中厚板廠技術副廠長，首鋼總公司科研部副部長，首鋼北京鋼鐵公司副總工程師，首鋼總公司生產技術部副部長，技術品質部副部長、部長，副總工程師兼技術品質部部長，總經理助理、副總工程師，總工程師，黨委常委（保留副職待遇），黨委常委、董事、副總經理，黨委副書記、董事、總經理。

付東升54歲（1963年11月生），山東青島人，吉林財貿學院金融專業大學畢業，在職研究生（吉林大學理論經濟學專業），經濟學博士，高級經濟師。

此外，北京市地鐵運營有限公司黨委常委、副總經理徐會杰，擬任北京市地鐵運營有限公司黨委副書記，擬提名為董事、總經理人選（總經理職務試用期一年）。

徐會杰46歲（1971年11月生），湖南瀏陽人，北京科技大學熱能工程專業研究生畢業，工學碩士，在職博士研究生（北京交通大學城市軌道工程專業），工學博士，教授級高級工程師。

(旺報 )