林金貴再審案開庭 死囚作證： 殺人內情都是聽來的

2018年07月17日 13:13 中時 劉宥廷

被控槍殺王姓計程車司機遭判無期的林金貴坐牢近10年，去年4月獲冤獄平反協會協助聲請再審獲准同時獲釋，不料，正關押高雄二監的死囚歐陽榕咬出林疑似自承犯罪，高雄高分院17日傳喚歐出庭作證，而這也是他入獄15年來首度出監；不過，歐的證詞都是聽聞、自我論斷，完訊後被還押。

現年62歲的歐陽榕是高雄二監目前收容的死囚，他原本是永豐餘造紙公司前加工處副處長，2003年間他因離職後投資失利債台高築，竟殺害資助他東山再起的女建商盧金惠，將她支解分屍丟棄後又向盧家勒贖1200萬元，2011年被最高法院判死定讞。

歐陽榕自犯案收押就先後關在高雄看守所、高雄二監，與因殺人案坐牢的林金貴在獄中有過短暫接觸，檢方數月前接獲檢舉指稱林曾向獄友闡述殺人內情，因此傳喚歐出庭作證；歐陽榕上午10點10分以證人身分應訊，他說，警方製作筆錄均實在，但不夠詳細。

歐陽榕說，林金貴是押在他隔壁房，與林同牢房還有曾姓等2名獄友，放風時他和林及其牢房獄友共4人才會聚一起研商林的殺人案件，但他向警供出部分殺人內情的警訊筆錄，都是聽聞、轉述所說內容，不是林金貴單獨和他說；歐強調，他是以旁觀者角色在看待此案件。

蒞庭檢察官高大方要求下次開庭傳喚曾姓獄友，被告林金貴的辯護律師則認為歐陽榕所說，與實情不符，認為沒有必要，並說若真要傳，就傳曾姓獄友等2人。

(中時 )