田園城市在台北101 打卡新據點

2018年07月17日 12:52 中時 郭家崴

田園城市搭在台北101水舞廣場，是城市難得一見的風光，給人悠閒感。（台北101提供）

台北市政府公園處、台北101攜手SONY昨（16日）共同舉辦「打造田園城市新視野」活動記者會，展現田園城市除了種菜自給自足，結合城市綠化永續概念，創造獨特的田園城市休閒生活體驗；每周末還有主題性活動，如草地音樂會、田園市集等，是暑假休閒、打卡分享好去處。

台北101董事長周德宇表示，台北101不只落實自身的綠色營運，這次攜手SONY響應台北市田園城市政策，期許能持續創造全新的戶外活動體驗，像是上周末在水舞廣場舉辦世足之夜，直播精采賽事就獲得熱烈回響。

「打開田園城市新視野」系列活動即日起至8月26日每周末於水舞廣場舉行，包括不插電草地音樂會呈現音樂的原始風貌，知名室內設計師講座教導民眾打造綠色家園、分享生活美學，還有熱鬧的田園市集，詳洽台北101購物中心粉絲團https://www.facebook.com/101mall。

BRAVIA House開放活動期間，凡填寫線上問卷的體驗民眾，送每日限量的小禮物，並可參加好禮抽獎活動；此外，體驗民眾前往SONY Store台北101直營門市，購買OLED TV送精選好禮（兌換卡索取方式以店內公告為準）。

(中時 )