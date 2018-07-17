台南》親藍民調： 黃偉哲領先縮小 過半市民想換黨執政

2018年07月17日 13:10 中時 季節 、 姚志平

台灣競爭力論壇學會於7月11到13日針對台南市長選舉民調，並於17日舉辦記者會說明，學會指出，相較於4月時的民調，本次民調黃偉哲的領先優勢已縮小，且倘若藍綠陣營各自整合成功操作棄保後，雙方差距將進一步縮小，加上過半台南民眾不認同民進黨中央執政表現且希望台南市長政黨輪替，因此高思博如果主打投黃偉哲就是投蔡英文，並非毫無機會讓台南綠地變藍天。

本次民調顯示，如果明天就投票，目前的支持度依序是黃偉哲（31.7%），高思博（16.1%），林義豐（6.6%）、蘇煥智（6.2%）、許忠信（3.7%）、和陳子敬（3.4%）。不過，如果「西瓜效應」發揮作用，藍綠各自整合的話，投票結果會變成黃偉哲（41.2%），高思博（33.3%），林義豐（1.1%）、許忠信（0.8%）、蘇煥智（0.7%）、和陳子敬（0.4%）。

論壇執行長謝明輝指出，黃偉哲的民調雖仍領先，卻從年初五成多，到年中四成多，到如今只剩31.7%了，且如果泛藍泛綠順利整合，黃偉哲將只以41.2%的支持度領先高思博的33.3%，跟上屆藍綠比差很多，可見黃偉哲回不去賴清德市長盛世的場面了。

謝明輝分析，黃偉哲有兩大危機，一是地方想換黨執政，二是中央執政政績不佳。53.5%台南市民希望市長換黨做，四月調查只有46.7%；55.4%市民不滿民進黨中央執政表面，四月民調時還只有47.5%，明顯上升。

因此論壇理事長龐建國也表示，只要高思博能展現戰力，讓原本支持無黨籍選民的民眾改支持他，再以中央執政不力作為訴求，並主打台南市綠營執政過久，台南市未嘗不可能綠地變藍天。

政大國際關係研究中心研究員湯紹誠則指出，蔡英文政府執政不利對於台南市選舉的影響，除了導致藍營反彈外，也有綠營人士認為蔡政府不夠積極，比如對於台獨的步伐膽怯，以及對於年金的改革牛步等。但對於台獨的怯步是受美國制約，卻又不能講明，吃了悶虧。此外民進黨台北市長的候選人太弱，讓人感到民進黨是在打假球，讓人感到民進黨高層還是有意禮讓柯文哲，以免他2020時來攪局，而這也是讓綠營民眾不滿的一大原因。

會後有記者提問馬英九被起訴，是否會影響選民，謝明輝表示這反而提升藍營支持度，因為這次的起訴根本沒有查到金流，會讓民眾覺得是欲加之罪何患無辭的政治追殺。

(中時 )