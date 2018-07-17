蔡廷謙擬任廈門日報總編輯

2018年07月17日 14:11 旺報 林永富

中共廈門市委組織部17日在《廈門日報》發布公告，將市委研究擬提拔任用的蔡廷謙等15人予以任前公示。

現任廈門日報社黨委委員、副總編輯蔡廷謙，擬任廈門日報社黨委副書記、總編輯（副廳長級）。1966年2月出生的蔡廷謙，浙江江山人（在福建順昌出生），大學學歷，文學學士。

現任廈門市同安區委副書記蔡偉中，擬任廈門市紅十字會黨組書記（副廳長級）並推薦為市紅十字會常務副會長人選。

擬提任副局級領導職務的人員（10名）：

現任廈門市委宣傳部新聞出版處處長許若鯤，擬任廈門日報社黨委委員、副總編輯。

現任廈門市發展和改革委員會產業協調處處長李曉燕，擬任廈門市發展和改革委員會黨組成員、副主任。

現任廈門市金融工作辦公室金融機構管理處處長連任，擬任廈門市金融工作辦公室黨組成員、副主任。

現任廈門市紀委第一紀檢監察室副主任陳志毅，擬任廈門市經濟和資訊化局黨組成員、市紀委駐市經濟和資訊化局紀檢組組長。

現任廈門廣播電視集團黨委委員，廈門文廣傳媒集團有限公司總經理林洪美，擬任廈門廣播電視集團副總裁。

現任廈門市同安區殘疾人聯合會調研員林躍算，擬任廈門市殘疾人聯合會黨組成員並推薦為市殘疾人聯合會副理事長人選。

現任廈門市政協機關黨委專職副書記金季昆，擬任廈門市政協辦公廳副主任。

現任廈門市中醫院黨委書記、副院長周文，擬確定為副局級。

現任廈門市委教育工委組織處處長鄭朝南，擬任廈門市委教育工委委員、市教育局副局長。

現任廈門市委辦公廳綜合一處處長翁振生，擬任廈門市委辦公廳資訊室主任（副局級）。

(旺報 )