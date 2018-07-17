財團法人醫院屢傳治理弊端 監委查衛福部有無善盡監督責任

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台灣醫療改革基金會日前向監察院陳訴，財團法人醫院因其公益性質享有免稅優惠，理應善盡社會責任，但過去一年財團法人醫院屢傳治理弊端，包含林口長庚醫院急診醫師集體出走、濫用子宮鏡檢查、馬偕醫院董座爭議、礦工醫院高層向廠商收回扣、新光醫院使用關係企業的無照透析用水系統、振興醫院牽扯婦聯會資產爭議、嘉義基督教醫院工會300人遊行抗議血汗勞動條件等。

醫改會指出，但衛福部歷次財報審查、委外進行訪查結果，及依據《醫療法》第34條、《健保法》第73條及「全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法」上網公開之財報資訊，均未能事前及時發現弊端。醫改會等團體質疑主管機關訪查專業不足且督導不周，且醫院提報的財報編製準則格式過舊、資訊不足供各界有效監督防弊。

醫改會也指出，衛福部對於醫療法人辦理不善，未確實根據《醫療法》第41條，有關醫療法人辦理不善、違反法令或設立許可條件者，中央主管機關得視其情節予以糾正、限期整頓改善、停止其全部或一部之門診或住院業務、命其停業或廢止其許可之規定辦理。以林口長庚醫院急診醫師集體出走案為例，衛福部於2017年7月17日成立調查小組，同年11月調查報告出爐，要求院方一個月內提送改善報告，但迄今未見下文。

另外，衛福部及財政部等主管機關對於醫院依《醫療法》第46條規定提撥之「社福金」及「教研金」的編列名目及用途之認定、補助資訊揭露等管理規定未確實，以致影響社福團體與弱勢病友申請利用，顯有管理不周。

監察委員田秋堇、趙永清表示，針對財團法人醫院管理及治理亂象，衛福部查處情形為何?有無確實依法替全民把關?對於財團法人醫院相關財務監理機制為何？是否能有效落實監督與管理?該等醫院年度醫療收入結餘提撥與辦理情形如何?這些問題均有詳加瞭解必要，以杜絕弊端再生，因此申請自動調查。

(中時 )

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