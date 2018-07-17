基隆外木山清出大批針筒　警方：海漂廢棄物無毒

陳姓志工在基隆外木山拾獲一批廢棄針頭，經警方調查，證實為無毒海漂物。（陳信助提供）

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中時
李怡萱
陳姓志工在基隆外木山拾獲一批廢棄針頭，經警方調查，證實為無毒海漂物。（陳信助提供）

環保人士「動手愛台灣」發起人陳信助前天在外木山清出81支廢棄針筒，引發當地遊客恐慌，基隆市警局取得陳信助所撿拾針筒68支，交由偵查隊逐支快篩，證實無毒性反應。今特別提出澄清，研判針筒應為瑪莉亞颱風侵襲後，遭沖打上岸的海漂廢棄物。

基市警局第四分局將針筒攜至長庚醫院進行專業諮詢，根據專科護理師表示，針筒屬一般醫療廢棄物，用途為病人施打鎮定劑、抗生素等，其中橘色蓋頭針筒為糖尿病患施打胰島素時使用。此外，大多數針筒外觀泛黃且已有刻痕，應屬廢棄已久之針筒。

基市警察局長黃明昭強調，該批針筒並非施打毒品之用，而是屬於醫療廢棄物，且外木山暑假期間每日皆有規劃封鎖市路檢及防酒駕勤務，截至目前皆未查攔查或偵辦到吸毒案件，因此研判是日前瑪莉亞颱風侵襲，才會將原本漂流於海上之醫療廢棄物隨垃圾一起沖上岸。

除此之外，衛生局長吳澤誠也表示，本地大型醫院包括長庚、市立醫院等共有9家，但皆有固定的醫療廢棄物處理廠商，不太可能是從醫院流出，民眾無須太過擔心。另外，環保局長賴煥紘也呼籲，民眾若有居家醫療的廢棄針頭，可送至環保局回收，部分公立醫院、衛生所或社區藥局也有提供廢藥品回收服務。

(中時 )

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