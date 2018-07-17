樹醫生出動！健診中市空品淨化區樹木

健檢發現有的樹木罹患銹病、莿桐釉小蜂、蛾類等病蟲害，還有人為不當修剪影響生態。（盧金足翻攝）

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台中市政府環保局與植物病蟲害專家學者，為空氣品質淨化區內的樹木健檢。（盧金足翻攝）

人的健康會出狀況，樹木也有生病的問題！為讓台中市現有35處「空氣品質淨化區」內的樹木健康成長，台中市政府環保局與多名植物病蟲害專家學者替淨化區內的植物健檢，發現有的樹木罹患腐朽病菌、癌腫及介殼蟲等病蟲害，還有人為不當修枝所造成的傷害。

台中市環保局長白智榮表示，空汙防制只要有成效，市府不分規模大小都很重視，為樹木把脈開藥方，除讓樹木茁壯，也可淨化空氣，減汙減碳。

環保局設置「空品淨化區」，透過綠色植物的光合作用，有效淨化周遭空氣品質，台中轄內共設置35處空氣品質淨化區，總面積達132.83公頃，換算每年可減少223公噸的二氧化碳，相當於15座文心森林公園1年碳吸附量。

「空品淨化區還具有生態保育及釋放芬多精等功能，提供民眾優良的休憩場所！」白智榮說，此次健檢發現有的樹木罹患腐朽病菌、癌腫、銹病及月橘白介殼蟲、莿桐釉小蜂、蛾類等病蟲害，還有人為不當修剪影響生態。

對此，環保局已彙整專家學者的建議，提供各個維護管理單位參考，並協助進行改善，期望透過植物健檢，減少植物病蟲害發生機會。

白智榮強調，除定期舉辦植物健檢外，環保局將持續透過掩埋場復育、空地綠美化等方式增加綠地及植樹面積，有效淨化空氣。

(中時 )

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