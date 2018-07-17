李戡不忍了宣戰異母姊 發文陸官方擋李文申請台胞證

2018年07月17日 13:25 中時電子報 吳品瑤

作家兼政治評論家李敖過世後，家務事反倒搞得烏煙瘴氣，長女李文為爭取父親遺產問題，跟同父異母的弟弟李戡槓上，多次對外放話，而李戡沉默4個月後決定不忍了，今天在微博貼文正式展開反擊，公開發文致大陸官方相關單位，舉證要求官方拒絕核發台胞證給異母姊李文。

李戡在微博發文，請求陸當局拒發台胞證給李文。(翻攝自李戡微博)

李戡今以《就李文(美國籍)意圖違法申請台胞證一事致國家移民管理局》為題在微博發文，表示爸爸離世後，李文對他的謾罵從未停歇，甚至變本加厲，「合成本人與家母照片大肆嘲諷，並以數十個負面形容詞侮辱本人與家母」，他顧及父親形象故隱忍了4個月沒反擊，但最近李文甚至將李戡的外公、外婆都牽扯進來，徹底踩過李戡容忍的底線，因而決定就法律層面質疑李文的行為。

李戡稱李文 多年來使用美國護照進出中國大陸，言談間經常表露身為美國人得優越感，對中國大陸人民帶有藐視與偏見，「動輒以“三四線城市的精神分裂症患者”、“五線城市的農民”等言語貶低大陸網友」，又近日取得中華民國公民身分，顯然擁有雙重國籍，「「按其所述，將著手申辦『台灣居民來往大陸通行證』(台胞證)」，李戡認為此舉顯然違反了《中華人民共和國國籍法》與相關規定，也就是該法第三條規定之「中華人民共和國不承認中國公民具有雙重國籍」，根據法令，中國大陸政府對於意圖前往大陸、且具有外國國籍的台灣居民有明文規定「如您已取得外國國籍，您應使用外國護照辦理中國簽證」，李戡因此認為在李文公開放棄美國籍之前，應不具備申請台胞證之資格，盼中國出入境管理機關能對此加以關注，「不向其發放台胞證，如已核發，應立即註銷」。

李戡微博全文：

《就李文(美國籍)意圖違法申請台胞證一事致國家移民管理局》

先父離世以來，李文對本人的謾罵從未停歇，更變本加厲，合成本人與家母照片大肆嘲諷，並以數十個負面形容詞侮辱本人與家母(見其微博@李文博士Hedy)。為顧及父親形象，四個月來本人始終隱忍不發，未做反擊。近日，李文將我外公外婆牽扯進去，已超過容忍底線。李文自詡為“正義之士”，但其所作所為完全背道而馳，因此，本人將就李文行為，從法律層面提出質疑。

敬啟者：

李文（Hedy W. Lee，美國籍）今年4月24日在個人社交網站上表示，“申請無戶籍中華民國公民，我可以正正當當當雙重國籍的人，可以工作(寫書，教書)，不用每90天離境，還可以最短一年以後就可以拿到台灣身份證、並可申請台灣護照和台胞證、就可以隨便出出入入大陸不會麻煩。要不然我的美國護照只能落地簽證，不能去很多的城市，簽證期間也不多”。近日，李文已取得台灣身份，按其所述，將著手申辦“台灣居民來往大陸通行證”(台胞證)。此舉顯然違反《中華人民共和國國籍法》與相關規定，據該法第三條明載：“中華人民共和國不承認中國公民具有雙重國籍”。依此法令，中國政府對意圖前往大陸、且具有外國國籍的台灣居民明文規定：“如您已取得外國國籍，您應使用外國護照辦理中國簽證”。台灣旅行社在受理台胞證申請時，同樣明確告示：“中國大陸不承認雙重國籍，持有外國護照者無法辦理”。

2002-2017年間，李文以美國籍身份在北京與廈門定居，為公開之事實。李文亦以美國人身份而自豪，在公開言談中，經常表露其身份優越感，與對中國人的蔑視與偏見，動輒以“三四線城市的精神分裂症患者”、“五線城市的農民”等言語貶低大陸網友。又據“北京法院審判信息網”限制出境被執行人紀錄，李文曾於2014年6月被限制出境，此執行案顯示其所使用之證件為護照(執行案號：2014年三中執字第00318號)。由此可知，李文在十五年間，均使用美國護照進出中國大陸。由於李文已表示將“正正噹噹當雙重國籍的人”，顯示其取得台灣身份並以此申辦台胞證時，並無放棄美國國籍之意思，存在“雙重國籍”之事實。依照相關法令，在公開放棄美國籍之前，李文不具備申請台胞證之資格。望貴局與各省市出入境管理機關予以關注，嚴格執行國家相關法律法規及政策，不向其發放台胞證，如已核發，應立即註銷；並通知各出入境口岸，不向其簽發一次性台胞證。

(中時電子報)