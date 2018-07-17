原文大校長李天任 8月起任華梵大學新任校長

原文化大學校長李天任，8月1日起將前往華梵大學擔任校長。（華梵大學提供）

友善列印
旺報

文化大學校長遴選事件日前風波不斷，日前文大董事會通過原校長李天任復任，但教育部未予以通過，目前文大校長仍由教務長王淑茵代理，而華梵大學今(17)日發出通知，李天任已獲華梵董事會開會投票通過，擔任新任校長，並將於於8月1日起上任。

華梵大學董事會今日發布聲明稿表示，華梵大學董事會日前開會投票，一致通過由李天任教授擔任華梵大學第13任校長，並已提報教育部核定，預定於107年7月31日辦理校長交接，並於8月1日起上任。

華梵大學表示，自淡江大學借調的華梵大學現任校長高柏園教授，於104年8月1日上任，由於借調3年日期已滿，返回原淡江大學任職，華梵大學董事會對於高柏園校長於任內，對於華梵的貢獻及付出表示深度感謝及嘉許。

華梵大學指出，獲美國紐約大學文化與傳播博士學位的李天任教授，學經歷豐富，曾任中國文化大學校長多年、中華民國私立大學校院協進會理事長，並於2017年榮獲中華民國第一屆私立學校十大傑出校長獎。

不過，由於文化大學日前爆發校長遴選爭議，引發軒然大波，文大董事會原本提案讓李天任復任校長，但李天任接受本報記者訪問時表示，此案並未獲得教育部同意，文大恐怕將重啟校長遴選，對於文大校長遴選爭議，他表明不再參與的立場，將於8月前往華梵大學擔任校長一職。

(旺報 )

樹醫生出動！健診中市空品淨化區… SOGO天母店HOT樂DAY 夏季精選商…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。