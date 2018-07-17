原文大校長李天任 8月起任華梵大學新任校長

2018年07月17日 13:34 旺報 李侑珊

文化大學校長遴選事件日前風波不斷，日前文大董事會通過原校長李天任復任，但教育部未予以通過，目前文大校長仍由教務長王淑茵代理，而華梵大學今(17)日發出通知，李天任已獲華梵董事會開會投票通過，擔任新任校長，並將於於8月1日起上任。

華梵大學董事會今日發布聲明稿表示，華梵大學董事會日前開會投票，一致通過由李天任教授擔任華梵大學第13任校長，並已提報教育部核定，預定於107年7月31日辦理校長交接，並於8月1日起上任。

華梵大學表示，自淡江大學借調的華梵大學現任校長高柏園教授，於104年8月1日上任，由於借調3年日期已滿，返回原淡江大學任職，華梵大學董事會對於高柏園校長於任內，對於華梵的貢獻及付出表示深度感謝及嘉許。

華梵大學指出，獲美國紐約大學文化與傳播博士學位的李天任教授，學經歷豐富，曾任中國文化大學校長多年、中華民國私立大學校院協進會理事長，並於2017年榮獲中華民國第一屆私立學校十大傑出校長獎。

不過，由於文化大學日前爆發校長遴選爭議，引發軒然大波，文大董事會原本提案讓李天任復任校長，但李天任接受本報記者訪問時表示，此案並未獲得教育部同意，文大恐怕將重啟校長遴選，對於文大校長遴選爭議，他表明不再參與的立場，將於8月前往華梵大學擔任校長一職。

(旺報 )