「學姊」盯場人氣旺、柯P報告議員跑光光 網傻眼：還我稅金

2018年07月17日 13:41 中時電子報 張國欽

因為正妹「學姊」黃瀞瑩到議會，吸引眾多網友上網看直播，卻也看到柯P報告時，台下議員幾乎跑光畫面。（圖／翻攝畫面）

北市長柯文哲16日率領各局處主管與近日爆紅的幕僚「學姊」黃瀞瑩，赴市議會進行施政報告，尤其「學姊」更吸引上萬網友第1次觀看議會直播。但令人傻眼的是，輪到柯P上台報告時，台下議員幾乎跑光光，只剩4、5人，讓第1次看議會直播的網友不禁高呼「還我稅金！」。

柯文哲上台進行施政報告前先進行程序發言，不少藍綠議員火力全開，從吳音寧缺席備詢、議會調不到北農資料到華山分屍案等，一路罵一遍，民進黨籍王世堅痛批柯P作秀耍寶，把「台北市長當成康樂股長」，還拿出「生旦淨末丑」面具，批評每天扮演生、旦、淨、末、丑。

據《ETtoday》報導，有網友截下直播畫面指出，柯P上台報告時，藍綠議員都忙了起來，打電話、聊天、滑手機的人都有，幾乎沒人理睬報告內容，隨後默默走人，影片中座位上只剩秦議員（秦慧珠），其他人全走光，網友留言「可憐的柯P」、「施政報告是在報告給誰？給空氣吧！」

北市議會質詢直播中，最受矚目的「學姊」黃瀞瑩，全程專注時而盯著電腦螢幕，時而喝飲料，時而微笑打字，坐在角落的她顯得特別亮眼，另一邊議員群畫面空蕩，像是半夜三點的足療按摩場。

第一次看議會直播的網友傻眼：「議員都去趕通告批柯了啦」、「慘，只能選出這種議員」、「議員真爽阿，翹班也有錢賺」、「學姊要是不認真，就被罵納稅金小偷了」、「拜託真的不要再選一些演員」、「這首都誒，領錢還不出席」、「繳稅是繳來做賤、糟蹋自己的嗎？」

(中時電子報)