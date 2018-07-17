世足花絮》女嬰神預測 他狂賺130倍！網友全跪了

2018年07月17日 13:55 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

網友在批踢踢發文分享世足冠軍戰女兒神預測，讓他中13000元獎金。(圖/翻攝批踢踢)

本屆世界盃足球賽掀起全民瘋世足，運彩買氣一飛衝天！冠軍戰法國對克羅埃西亞，有網友在批踢踢貼出，自己買100元，抱回13000元大獎，全因女兒的神預測，不但他自己不敢置信，連網友都驚呼「太猛啦」！跪求下屆「女兒可以借一下嗎？」

這名網友在批踢踢PO出自己手寫的紙張，讓還在牙牙學語的女兒用「抓週」的方式幫忙預測哪隊冠軍？首先女兒預測法國獲勝，之後他再攤出多張自己預測的比數，請女兒預測分數，女兒最後選了4：2。

寶貝女兒預測法國獲勝

寶貝女兒7/12神預測世足比數

他當下看到這個比數時只覺得不會中了，也因為這樣才有130的賠率，但既然是上輩子情人選的，花大把鈔票投注也要相信自己女兒的選擇。沒想到最後真如女兒所預言，法國在冠軍戰以4比2擊敗克羅埃西亞，讓他只花100元就中了1萬3000元。

他笑稱「女兒很貼心，知道老爸要沒錢買她的奶粉了，自己的奶粉自己賺，希望她能繼續帶給老爸好運」；他的朋友也跟著押500元，比賽都沒看就去睡了，醒來時傻眼…竟可抱回65000元！

網友看到後驚呼「太猛啦！」，還有人說「跪求下屆比數」、「女兒可以借一下嗎？」、「帶財的女兒欸」、「好感動的故事」、「可以幫哥哥賺個便當錢嗎」、「這個不推不行」。

(中時電子報)