扎根影視人才！台中國際動畫影展青少年培訓營開課

2018年07月17日 13:46 中時 盧金足

台中市影視發展基金會暑假舉行台中國際動畫影展青少年培訓營，吸引全台各地青少年踴躍參加。（圖／台中市府提供）

你有機會當「2018台中國際動畫影展-青少年評審團獎」評審！台中市影視發展基金會暑假舉行台中國際動畫影展青少年培訓營，吸引全台各地青少年踴躍報名，共錄取46人，自16日起至19日在逢甲大學展開連續4天營隊活動，更將選出青少年代表擔任「2018台中國際動畫影展-青少年評審團獎」評審，以青少年視角選出最佳作品。

台中市影視發展基金執行長林盈志指出，這屆培訓營講師包括金馬影展執行委員會執行長聞天祥、曾以《荒城之月》獲得2015TIAF影展首獎的吳德淳導演、即將上映動畫長片《重甲機神》的JOJO導演黃瀛洲。

此外，還有長期耕耘台灣動畫的導演蕭弘林、台北藝術大學動畫系副教授王綺穗及台灣師範大學圖文傳播學系助理教授張晏榕等人，師資陣容堅強，豐富的課程設計更吸引來自全台各地的青年學子報名參與。

在台中市影視發展基金會、富邦文教基金會及青少年發聲網的支持下，以全國高中生為對象的「青少年評審團種子培訓營」在逢甲大學登場，首次以動畫為主題並採營隊形式進行的研習活動，介紹動畫和電影發展、各國動畫電影及動畫影展，帶領學員欣賞歷屆得獎作品。

指導單位台中市政府新聞局強調，市府打造台中成為適合發展影視拍攝的環境，除建置中台灣電影中心外，扶植創設台中市影視發展基金會，引進民間專業人才，開創更多元豐富的影視交流及活動。

「台中國際動畫影展」和即將營運的「中山73影視藝文空間

」，也將提供更多的電影選項給觀眾，未來還將放映台灣早期電影，幫助更多的創作者理解台灣電影脈絡，並拓展台中觀眾更多元的觀影品味及素養。

新聞局表示，第四屆「2018 TIAF台中國際動畫影展」將在今年10月11日至16日於台中站前秀泰影城以及凱擘影城舉行，觀摩片單8月下旬陸續公布，自即日起至8月3日舉辦「TIAF童樂繪」塗鴉創作比賽正徵件中。

(中時 )