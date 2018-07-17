神似劉亦菲 21歲美女學霸奪緬甸世界小姐后冠

新一屆緬甸世界小姐后冠，由21歲美女高材生寒堤奪下。（圖/Miss Myanmar World臉書專頁）

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中時電子報

據印度時報（India Times）報導，國內擁有20多個民族的緬甸，近日選出新一屆的世界小姐（Miss Myanmar World）代表佳麗，由現年21歲、就讀於泰國斯坦福國際大學（Stamford International University）的美女高材生寒堤（Han Thi），打敗多位參賽佳麗奪下后冠，成為前往海南三亞、在今年世界小姐（Miss World 2018）決賽中緬甸的代表。

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來自仰光、在泰國唸書發展的寒堤，是一名歌手、模特與演員，在她社群網路上，有許多的照片都神似大陸知名女星劉亦菲。年僅21歲的她，還精通中、英、韓和緬甸4國語言。事實上，寒堤並非第一次代表緬甸參加選美大賽，早在2014年時，她就曾參與跨國小姐大賽（Miss Supranational），不僅被選入前十名、最後還贏得亞洲及大洋洲地區最美佳麗頭銜。

被譽為與環球小姐、國際小姐和地球小姐並列，世界四大選美活動之一的世界小姐選美大賽，於1951年由愛瑞克·莫里（Eric Morley）在英國創立，每年一度從百餘國佳麗中選出拔尖者獲得后冠。比賽內容包含比基尼展示、超模決賽、才藝決賽、體育競技和美麗心智等項目，共分為六大地區，包含北歐地區、南歐地區、亞太地區、加勒比地區、美洲區和非洲地區。而香港超級明星張曼玉，也曾參加1983年世界大姐大賽獲得第十五名。

緬甸世界小姐大賽決勝時刻，最終由右手邊的寒堤奪下后冠、左邊的Lin Kalayar則是第二名。（圖/Miss Myanmar World臉書專頁）

從2003年第53屆總決賽進入中國開始，分別在2004、2005、2007、2010和2015年多次來三亞，今年的世界小姐總決賽將第八次在三亞舉辦。

(中時電子報)

文章來源：Han Thi crowned Miss Myanmar World 2018

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