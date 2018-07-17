【影】世足花絮》感謝球隊 倫敦、巴黎地鐵站限時更名

2018年07月17日 14:15 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

倫敦地鐵紹斯蓋站，短短48小時化身為英格蘭總教練葛瑞斯‧邵斯蓋站（取自英國大眾運輸公司推特）

英格蘭在2018俄羅斯世界盃足球賽獲得第四名，踢出自1990年後最佳成績，總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）功不可沒，英國倫敦地鐵皮卡迪利線的邵斯蓋站，會戰時更名為「葛瑞斯‧邵斯蓋站」48小時，由於時間短暫，不少當地民眾趕緊拍照留念。

倫敦地鐵會在站內及站外的站牌、售票口，換上代表這位總教練的名字，倫敦大眾運輸地下鐵公司董事總經理懷爾德（Mark Wild）說：「英格蘭國家足球隊今年夏天優異的表現，讓所有人不分年齡都開心慶祝，我們很高興能透過更換站名，表達對球隊及總教練邵斯蓋的感謝。」

To celebrate the achievements of the #threelions this summer, TfL and @visauk have renamed Southgate station as “Gareth Southgate”. Why not pop on the @piccadillyline and take a #SouthgateSelfie with your friends? pic.twitter.com/wdjHmqXAVF — Transport for London 🌈 (@TfL) 2018年7月16日

而今年世足賽冠軍法國，也有同樣的高級待遇，巴黎大眾運輸公司（RATP）把六個地鐵站更名一天，並利用諧音發揮創意，把足球隊和國家歷史人物、地名結合在一起，例如「聖母院地區站（Notre-Dame des Champs）」更名為「我們的迪迪耶‧德尚站（Notre Didier Deschamps）」，德尚曾在1998年以球員身份助法國首奪世足冠軍，20年後以總教練身分再奪冠。

此外還有「戴高樂-星形廣場站（Charles de Gaulle-Étoile）」改為「我們有兩顆星站（On a 2 Étoiles）」，代表法國兩奪世足冠軍，以及紀念大文豪雨果的「雨果站（Victor Hugo）」，變成「雨果－洛里斯站（Victor Hugo Lloris）」，來謝謝門將隊長洛里斯（Hugo Lloris）。

(中時電子報)