南韓總統文在寅 為無法兌現最低時薪承諾道歉

2018年07月17日 14:24 中時 王嘉源

南韓媒體17日報導說，南韓總統文在寅在競選時承諾，到2020年要將最低時薪上調至1萬韓元（約新台幣272元）。但南韓最低時薪委員會14日決定明年將最低時薪提高至8350韓元（約新台幣227元），調幅僅為10.9％。文在寅16日承認，將難以兌現在2020年將最低時薪上調至1萬韓元的承諾，並對此表示道歉。

在由收入主導增長的政策基調下，文在寅政府成立第一年即將最低時薪上調16.4％，但今年調整上調速度，僅上調10.9％，因此事實上難以在2020年實現最低時薪1萬韓元的目標。文在寅16日在青瓦台主持首席秘書和助理會議時表示，「尊重最低時薪委員會的決定」，並說「至2020年實現最低時薪達到1萬韓元的目標實際上變得很困難」，「對於未能遵守選舉時的約定致以歉意」。

有觀點認為，文在寅考慮到最近南韓的經濟情況，在一定程度上接受了在上調最低工資方面需要調整速度的意見，並尋求批評其未能遵守約定的勞動界支持層的諒解。

不過文在寅表示，「政府將會為儘早實現最低時薪1萬韓元的目標而不斷努力」。這意味著，雖然可能會有所推遲，但是打開「最低時薪1萬韓元時代」的大方向並未改變。文在寅強調稱，「為了維持最低時薪的上調速度，最重要的是南韓的經濟能負擔得起今明兩年的最低時薪上調幅度」。這可以被解讀為雖然實現約定有些困難，但是持續促進已有的「收入主導增長」立場很明確。

據南韓《中央日報》中文網報導，對於文在寅的道歉，南韓政府和在野黨也適時地站出來表示支持。公正交易委員會會長金尚祖表示，「為了減少最低時薪提高給加盟店主帶來的負擔，本部將強化對於不公正行為的調查」。他說明從17日開始試行的轉包法修訂案並表示，「大企業應一同分擔中小轉包單位因最低時薪上調而面臨的負擔」。中小風險企業部部長洪鍾學要求稱，「如果（中小企業）要求將最低時薪上調幅度反映在供貨單價上，大企業則應該積極接受」。

問題是僅以現在的上調標準，小工商業者和個體戶的負擔也很大。有批評指出，南韓政府的對策是以政府稅金來填補或將負擔轉嫁給企業為前提。有分析稱，當天南韓經濟副總理金東兗提出與青瓦台政策基調不同的立場，也反映了這一點。

金東兗當天上午在與南韓央行行長李柱烈會面後在記者會上表示，「最低時薪上漲兩位數恐將會對下半年的經濟運營產生負擔」。對於最低時薪的補充措施「就業穩定基金」他發表意見稱，「透過財政介入市場價格的做法不可取」，不同於當天文在寅下達的各種補充對策及主要談話。

南韓高麗大學法學專業研究生院教授樸誌淳表示，「現在競選約定的『名分論』和作為經濟指揮塔的『現實論』之間出現了衝突」，「金東兗是在陳述事實並指出侷限性」。但是青瓦台的相關負責人對此表示，「這是充分溝通的結果，而非（政策）出現了混亂」。

(中時 )