MLB》50秒敲9轟！哈波勇奪全壘打大賽冠軍

2018年07月17日 14:27 中時電子報 盧品青

Bryce Harper won the Home Run Derby in the most dramatic way possible. pic.twitter.com/qpnvbcx0xe — ESPN (@espn) 2018年7月17日

今年大聯盟明星賽的全壘打大賽「星光黯淡」，國民隊哈波(Bryce Harper)特別上陣救援，比賽在國民隊主場舉行，哈波最後也不負眾望摘下冠軍！「這是獻給主場的球迷，若不是在我們主場我就不會打了。」

哈波前兩輪的對手勇士隊費里曼(Freddie Freeman)、道奇隊穆西(Max Muncy)都只敲出12轟，被哈波輕鬆收拾。決賽輪哈波終於遇上對手，小熊隊席瓦伯(Kyle Schwarber)敲出18轟，哈波一直打到剩50秒時還落後9支，此時他腎上腺爆發，前一球還沒落地就接著打下一球，居然追平了比數，並且用30秒的獎勵時間再補上1轟，以19比18摘下冠軍。

席瓦伯十分驍勇，他3輪敲出55轟是史上第2高，若非哈波在決賽輪爆發，席瓦伯肯定抱回冠軍。特別是費城人荷斯金斯(Rhys Hoskins)前一輪敲出20轟，卻還是被席瓦伯以21轟解決。也有球迷不服氣地指出，為何投手給哈波餵球的間隔特別短，前一球沒落地他就可以繼續打？

哈波本季只累積23轟，打擊率0.214陷入低潮，雖然他還是入選明星賽，但這對他肖想的4億美元肥約相當不利。本屆全壘打大賽參賽陣容過於貧乏，水手隊甚至還想讓鈴木一朗也參加，只是聯盟官方希望把機會讓給有固定出賽的球員。因此也有媒體認為，哈波這一次不僅拯救了票房，也稍微挽回了自己的身價。

(中時電子報)