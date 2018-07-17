台南》5成台南人想換黨做 寧投「他」也不投黃偉哲

民進黨台南市長參選人黃偉哲。（資料照,季志翔攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

台灣競爭力論壇今公布「2018台南市長爭霸戰民調發布記者會」，相較於4月時的民調，這次民調黃偉哲的領先優勢縮小。此外，有超過5成台南市民對中央執政感到不滿意，想要換黨做做看。對此，有名網友說他有兩個在台北市工作的台南朋友都說這次要投舉辦「Crazy Friday」音樂節的台南市無黨籍市長參選人林義豐，底下網友紛紛呼應「會投虧雞」、「虧雞+1」。

本次民調顯示，若明天就投票，目前的支持度依序是黃偉哲（31.7%），高思博（16.1%），林義豐（6.6%）、蘇煥智（6.2%）、許忠信（3.7%）、和陳子敬（3.4%）。論壇執行長謝明輝指出，黃偉哲的民調雖領先，卻從年初五成多，到如今只剩31.7%了，若泛藍泛綠順利整合，黃偉哲將只以41.2%的支持度領先高思博的33.3%，跟上屆藍綠比差很多，可見黃偉哲回不去賴清德市長盛世的場面。

對此，有網友在PTT發文問台南鄉民，真的有人要投舉辦crazy friday派對的林義豐嗎？該網友說他有兩個在台北市工作的台南朋友都說這次要投他，但笑笑的說「那顆西瓜還是會當選，只是不想讓他這麼好看而已」。

網友則在底下回應表示「會投虧雞」、「虧雞+1」、「我身邊已經五六個要投林義豐」、「台南人，不想讓西瓜選的那麼順+1」、「我同學也說要投他」。不過也有網友認為「認識超過10個台南人還是只想投黃偉哲」、「西瓜也是會贏，但就不想讓他贏那麼爽」、「西瓜還是贏啦，不要低估台南選民的台灣價值」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

2字道盡執政敗筆 沈富雄：年底選戰民進黨來不及了
看看這17件事 蔡英文挨轟「標準做賊喊捉賊」
高雄》韓國瑜造成的威脅多大？陳其邁的回應是...
基隆市政府首設發言人 陳靜萍就… 還債王？丁守中：建設都不做 犧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。