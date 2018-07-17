台南》5成台南人想換黨做 寧投「他」也不投黃偉哲

2018年07月17日 14:34 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣競爭力論壇今公布「2018台南市長爭霸戰民調發布記者會」，相較於4月時的民調，這次民調黃偉哲的領先優勢縮小。此外，有超過5成台南市民對中央執政感到不滿意，想要換黨做做看。對此，有名網友說他有兩個在台北市工作的台南朋友都說這次要投舉辦「Crazy Friday」音樂節的台南市無黨籍市長參選人林義豐，底下網友紛紛呼應「會投虧雞」、「虧雞+1」。

本次民調顯示，若明天就投票，目前的支持度依序是黃偉哲（31.7%），高思博（16.1%），林義豐（6.6%）、蘇煥智（6.2%）、許忠信（3.7%）、和陳子敬（3.4%）。論壇執行長謝明輝指出，黃偉哲的民調雖領先，卻從年初五成多，到如今只剩31.7%了，若泛藍泛綠順利整合，黃偉哲將只以41.2%的支持度領先高思博的33.3%，跟上屆藍綠比差很多，可見黃偉哲回不去賴清德市長盛世的場面。

對此，有網友在PTT發文問台南鄉民，真的有人要投舉辦crazy friday派對的林義豐嗎？該網友說他有兩個在台北市工作的台南朋友都說這次要投他，但笑笑的說「那顆西瓜還是會當選，只是不想讓他這麼好看而已」。

網友則在底下回應表示「會投虧雞」、「虧雞+1」、「我身邊已經五六個要投林義豐」、「台南人，不想讓西瓜選的那麼順+1」、「我同學也說要投他」。不過也有網友認為「認識超過10個台南人還是只想投黃偉哲」、「西瓜也是會贏，但就不想讓他贏那麼爽」、「西瓜還是贏啦，不要低估台南選民的台灣價值」。

(中時電子報)