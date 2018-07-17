《時來運轉》單場暨場中投注 瓊斯盃籃球熱戰

中華藍執行教練帕克興奮比出三分手勢慶祝。(中華籃協提供)

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中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(7月17日~7月23日)

1.「瓊斯盃籃球賽」：提供7場單場投注。

第40屆瓊斯盃籃球賽地主中華藍隊全面單場投注，加開中華白7/18(三)對南韓以及7/21(六)對日本賽事，喜愛瓊斯盃的朋友千萬別錯過。

2.「日本職棒」：提供5場單場或場中投注。

本週給您滿滿的日本火腿鬥士賽事。目前暫居太平洋聯盟第二的火腿，本週將與歐力士猛牛以及軟體銀行鷹進行對戰，7/9-7/10作客軟銀鷹連下兩城，週末主場三連戰能否把握機會贏得勝利，就有機會挑戰聯盟第一。

3.「美國職棒」：提供7場單場或場中投注。

一次目睹國聯與美聯明星風采的明星賽7/18(三)開打，台灣運彩提供單場及場中投注。

週末將進行傳統經典大戰，包含7/20(五)與7/22(日)聖路易紅雀對芝加哥小熊以及7/21(六)及7/23(一)的地鐵大戰紐約大都會對紐約洋基，台灣運彩都提供單場或場中投注。

4.「足球」：提供10場單場或場中投注。

對於世足賽意猶未盡的消費者看過來，台灣運彩本週提供10場足球的單場或場中賽事，其中7/21(六)及7/23(一)的冠軍盃賽事，有五大足球聯賽的多特蒙德、曼城、巴黎聖日耳曼、拜仁慕尼黑、利物浦等知名球隊對決，延續世足熱鎖定冠軍盃賽事投注。

實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)

台灣運彩單場暨場中投注場次預告表
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