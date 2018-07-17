幫青年創業者找方向 宜蘭市中小企業創新育成中心展成果

宜蘭市長江聰淵（左二）仔細觀察宜蘭市中小企業創新育成中心進駐廠商的努力成果。（宜蘭市公所提供）

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宜蘭市公所近年來積極推動的「宜蘭市中小企業創新育成中心」已逐漸開花結果，市公所並在17日上午在楊士芳紀念林園舉辦「育成中心進駐廠商發表會」，共有虎咖啡、宜蘭花苑、曾慶瑋水電技術士、誠威包裝、真開心農場、奇浪木作等6家進駐廠商展現成果及進駐心得，市長江聰淵期勉在市公所及協力單位的幫助下，有效地培養在地青年創業，讓青年創業者可以順利找到方向。

市公所表示，第一波的6家廠商自4月進駐以來，育成中心每個月定期邀請宜蘭縣各領域成功的在地實業家提供進駐廠商不同的經驗分享，6月份還邀請到國立傳統藝術中心執行長羅欣怡與進駐夥伴們及宜蘭在地廠商分享傳藝精神，讓藝術和在地產業激盪出不同的火花。

進駐廠商「真開心農場」團隊主要是專精於物聯網技術，並開發出國內第一套體驗型智慧農業系統，提供學校深度食農教育與家庭式菜園的服務。選擇在家鄉創業，希望能帶動農業的升級，為新世代的農業深化於宜蘭市民貢獻心力；「奇浪木作」則是將廢棄木棧板回收再創作，藉以喚起社會對環境的關懷以及看到材料回收潛在的巨大價值；加入育成中心，持續透過公所與中心資源拍攝宣傳影片、強化工作室的對外行銷管道，近期並研發與製作木製工藝筆，對禮贈品市場提供新的選擇與創造可能的商業機會。

市長江聰淵表示，以楊士芳紀念林園做為基地的宜蘭市中小企業創新育成中心，致力於培養在地青年創業，育成中心除了提供培訓課程之外，也積極給予技術引進或技術開發諮詢、經營管理諮詢、法律及會計諮詢、專業課程訓練、設立登記資本額查核簽證、商務規劃、技術合作開發或改良、促銷說明會、展示會等推廣活動等豐富多元的服務，讓青年創業者可以找到方向，開拓者多條臂膀；每個月育成中心都會不定期的與公所團隊開會交換意見，在育成中心與公所同心協力下，一起為宜蘭的創業夥伴們服務。

(中時 )

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